Madrid activa una plataforma para acoger a peregrinos ante la visita del Papa León XIV en junio: "Hay ganas"

La Archidiócesis de Madrid ha lanzado una plataforma dirigida a parroquias y entidades que quieran acoger y hospedar a peregrinos durante la visita del Papa León XIV a la ciudad de Madrid, que tendrá lugar el próximo mes de junio.

Tras el anuncio oficial de la llegada del Papa a España, las parroquias madrileñas habían comenzado a pedir información sobre cómo se organizaría la acogida. Para responder a esa demanda, la Diócesis ha activado la página web madrid.conelpapa.es, destinada a canalizar los distintos registros vinculados a la visita.

En concreto, las parroquias y entidades religiosas pueden inscribirse en la plataforma desde esta semana. A partir del 17 de marzo se habilitará el registro para ofrecer acogida, con camas y duchas; el 24 de marzo se pondrá en marcha el registro para voluntarios, enfocado a eventos y tareas de staff; y el 6 de abril se abrirá el resto de inscripciones para celebraciones y para solicitar acogida.

"Hay unas ganas de que venga el Papa"

"Hay unas ganas de que venga el Papa. Su visita nos confirma la fe y nos da esa cercanía. Hay un deseo hacerlo bien", ha explicado Gabriel Benedicto, párroco de Virgen de la Paloma y vicario territorial de la institución, en declaraciones a Europa Press. Según ha detallado, la organización no se limita a la logística, sino que también exige preparar espacios de descanso, de escucha y de acogida para los peregrinos. "Desconocemos la programación de la visita, pero era necesario este sistema para que las personas estén tranquilas", ha asegurado.

La previsión de la Archidiócesis es que la acogida se lleve a cabo principalmente en parroquias, colegios religiosos e instituciones. No obstante, si fuera necesario, se pedirá apoyo a diócesis vecinas, como Alcorcón o Coslada.

Además, según la institución, colegios, entidades y empresas ya han comenzado a ofrecer su colaboración para facilitar la organización del viaje y la atención a los peregrinos.

El recuerdo de la última visita papal a España

"Hace muchos años que no teníamos una visita del Papa", ha recordado el vicario territorial. La última visita de un pontífice a España fue la de Benedicto XVI en agosto de 2011, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid.

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En este contexto, el Arzobispado de Madrid ya ha remitido una carta a párrocos y responsables de la acogida y el alojamiento para agradecer su disponibilidad por "abrir puertas y sus corazones a todos los peregrinos" que acudan en junio a ver al Papa León XIV.