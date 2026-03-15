ADIÓS A LA HISTÓRICA ACTRIZ
Los hijos de Gemma Cuervo la despiden rotos de emoción: "Deja un amor infinito, transversal, que llega a los corazones de todas las generaciones"
Fernando, Cayetana y Natalia Guillén Cuervo destacaron el legado de su madre y agradecieron las muchas muestras de cariño recibidas en el Tanatorio La Paz de Alcobendas (Madrid)
Los tres hijos de Gemma Cuervo —Natalia, Fernando y Cayetana Guillén Cuervo— han recibido juntos y “llenos de amor” las numerosas muestras de cariño y respeto durante la despedida de la actriz catalana, fallecida este sábado a los 91 años. Cuervo fue una figura muy querida por varias generaciones gracias a su extensa trayectoria en teatro, cine y televisión.
Familiares, amigos y compañeros del mundo artístico se han acercado este domingo al Tanatorio La Paz de Alcobendas (Madrid), donde se ha instalado la capilla ardiente y donde se celebrará una ceremonia oficiada por el padre Ángel, amigo cercano de la familia.
“Queremos agradecer a todo el mundo las muestras de afecto; está siendo muy abrumador. Al final te llevas lo que dejas, y mi madre ha dejado un amor infinito y transversal que ha llegado al corazón de todas las generaciones”, ha señalado Fernando Guillén Cuervo a su llegada al tanatorio.
"Aportar a la vida de los demás"
Por su parte, Cayetana Guillén Cuervo ha subrayado que el mayor legado de su madre es “una familia tan unida”, formada por hijos, nietos y bisnietos, además del “propósito de dar lo mejor de uno mismo y la voluntad de aportar a la vida de los demás”.
Natalia Guillén también ha querido destacar la labor de la sanidad pública y ha agradecido “la enorme entrega y humanidad” del equipo de cuidados paliativos del Hospital La Paz, en unas declaraciones realizadas junto a sus hermanos.
Serán los tres quienes recojan la Medalla de Honor de Madrid, un reconocimiento del Ayuntamiento de la capital que la familia recibirá durante las celebraciones de San Isidro y que ya había sido comunicado previamente a la actriz.
"Cariño en vida"
“Es maravilloso que haya podido recibir tanto cariño en vida; para ella ha sido un gran alimento para el alma, como solía decir”, ha explicado Natalia Guillén.
Nacida en Barcelona en 1934, Gemma Cuervo fue distinguida, entre otros reconocimientos, con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Premio Max de Honor, el Premio Nacional de Teatro y la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid.
Instituciones culturales, responsables políticos y compañeros de profesión han lamentado su fallecimiento y han destacado su compromiso, especialmente durante la dictadura, por intentar transformar la sociedad desde los escenarios.
Las nuevas generaciones también han querido mostrar sus condolencias a una actriz muy presente en su memoria gracias a su papel en la popular serie Aquí no hay quien viva.
Lejos de dar la espalda a las redes sociales, Gemma Cuervo mantenía una presencia activa en Instagram y TikTok, donde conectaba con públicos de todas las edades y, como ella misma decía, buscaba tener “muchos followers”. En las últimas horas, esas mismas redes se han llenado de cientos de mensajes de despedida. “Dondequiera que estés, seguro que estarás rodeada de seguidores que te adoren”, decía uno de ellos.
- Los madrileños sentencian 'Torrente Presidente' tras su primera sesión: 'Es una radiografía perfecta de lo que somos
- Decenas de familias se encierran en el colegio Miguel Hernández de Getafe para denunciar 'falta de recursos y estabilidad docente
- La Comunidad de Madrid ofrece 350.000 nuevas plazas para disfrutar de la jubilación: cómo inscribirse en las Rutas Culturales del Imserso
- Los madrileños alucinan con la carga política de 'Torrente Presidente' en su estreno: 'No sé cómo le han dejado hacerla
- Es oficial: se cancela Madrilucía 2026 por 'causas técnicas ajenas al proyecto
- Así serán las tres nuevas colinas de Madrid con la tierra del soterramiento de la A-5: se parecerán a las ‘Siete Tetas’ de Vallecas
- Es oficial: hoy abre el nuevo centro comercial a poco más de media hora de Madrid con conciertos, 'foodtrucks' y más
- La Comunidad de Madrid ofrecerá ayudas de hasta 3.000 euros para personas con discapacidad: requisitos, solicitud y cómo obtener la cuantía máxima