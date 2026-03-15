Los hijos de Gemma Cuervo la despiden rotos de emoción: "Deja un amor infinito, transversal, que llega a los corazones de todas las generaciones"

Los tres hijos de Gemma Cuervo —Natalia, Fernando y Cayetana Guillén Cuervo— han recibido juntos y “llenos de amor” las numerosas muestras de cariño y respeto durante la despedida de la actriz catalana, fallecida este sábado a los 91 años. Cuervo fue una figura muy querida por varias generaciones gracias a su extensa trayectoria en teatro, cine y televisión.

Familiares, amigos y compañeros del mundo artístico se han acercado este domingo al Tanatorio La Paz de Alcobendas (Madrid), donde se ha instalado la capilla ardiente y donde se celebrará una ceremonia oficiada por el padre Ángel, amigo cercano de la familia.

“Queremos agradecer a todo el mundo las muestras de afecto; está siendo muy abrumador. Al final te llevas lo que dejas, y mi madre ha dejado un amor infinito y transversal que ha llegado al corazón de todas las generaciones”, ha señalado Fernando Guillén Cuervo a su llegada al tanatorio.

"Aportar a la vida de los demás"

Por su parte, Cayetana Guillén Cuervo ha subrayado que el mayor legado de su madre es “una familia tan unida”, formada por hijos, nietos y bisnietos, además del “propósito de dar lo mejor de uno mismo y la voluntad de aportar a la vida de los demás”.

Archivo - Gemma Cuervo con sus hijos, Cayetana y Fernando, durante la entrega de los Premios Unión de Actores y Actrices que se celebra en el Circo Price, a 11 de marzo de 2024, en Madrid (España). / Europa Press - Archivo

Natalia Guillén también ha querido destacar la labor de la sanidad pública y ha agradecido “la enorme entrega y humanidad” del equipo de cuidados paliativos del Hospital La Paz, en unas declaraciones realizadas junto a sus hermanos.

Serán los tres quienes recojan la Medalla de Honor de Madrid, un reconocimiento del Ayuntamiento de la capital que la familia recibirá durante las celebraciones de San Isidro y que ya había sido comunicado previamente a la actriz.

"Cariño en vida"

“Es maravilloso que haya podido recibir tanto cariño en vida; para ella ha sido un gran alimento para el alma, como solía decir”, ha explicado Natalia Guillén.

Nacida en Barcelona en 1934, Gemma Cuervo fue distinguida, entre otros reconocimientos, con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Premio Max de Honor, el Premio Nacional de Teatro y la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid.

MADRID, 18/06/2021.- La actriz Gemma Cuervo durante una entrevista con la Agencia Efe en el Teatro Maria Guerrero en Madrid. Con 65 años de trayectoria y muchos éxitos sobre las tablas, la actriz Gemma Cuervo se siente "feliz, respetada y muy querida" tras saber que recibirá el Max de Honor, un galardón que espera "con cosquillas en el estómago; estoy tan ilusionada como una niña cuando espera a los Reyes Magos". Pertenece a una generación de actrices duras, valientes, reivindicativas y feministas. "Ahora de feminismo vamos un poquito mejor, pero vamos muy mal". No arremete contra los hombres, está a favor de que se les enseñe lo que no se debe hacer, que borren de sus vidas las barbaridades que hacen. "Normalmente las mujeres no arrastramos cadáveres en maletas. El machismo está rompiendo vidas". EFE/ Rodrigo Jiménez / Rodrigo Jiménez / EFE

Instituciones culturales, responsables políticos y compañeros de profesión han lamentado su fallecimiento y han destacado su compromiso, especialmente durante la dictadura, por intentar transformar la sociedad desde los escenarios.

Las nuevas generaciones también han querido mostrar sus condolencias a una actriz muy presente en su memoria gracias a su papel en la popular serie Aquí no hay quien viva.

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Lejos de dar la espalda a las redes sociales, Gemma Cuervo mantenía una presencia activa en Instagram y TikTok, donde conectaba con públicos de todas las edades y, como ella misma decía, buscaba tener “muchos followers”. En las últimas horas, esas mismas redes se han llenado de cientos de mensajes de despedida. “Dondequiera que estés, seguro que estarás rodeada de seguidores que te adoren”, decía uno de ellos.