Galápagos americanos, cotorras argentinas y mapaches: las especies exóticas retiradas en Madrid en 2025

Más de 4.000 animales exóticos invasores fueron retirados en 2025 del medio natural en la Comunidad de Madrid para proteger los ecosistemas autóctonos y contener su impacto ambiental.

Según explica el Gobierno regional, su presencia ha aumentado en los últimos años tanto en el medio acuático como en el terrestre, lo que obliga a reforzar los dispositivos de control y la gestión de estos ejemplares.

La Comunidad de Madrid retiró en 2025 a más de 4.000 animales exóticos invasores del medio natural para proteger la biodiversidad. / Comunidad de Madrid

Las labores de extracción las realizan la Patrulla Fauna y técnicos de medio ambiente, que intervienen sobre el terreno para retirar del ecosistema a especies cuya elevada presencia refleja, en muchos casos, la incidencia del comercio y de la tenencia irresponsable de animales exóticos.

Después, los ejemplares son trasladados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres Félix Rodríguez de la Fuente (CRAS), situado en Tres Cantos, donde reciben atención veterinaria.

La Comunidad de Madrid retiró en 2025 a más de 4.000 animales exóticos invasores del medio natural para proteger la biodiversidad. / Comunidad de Madrid

Entre los animales retirados el año pasado figuran 253 galápagos americanos o de Florida, 118 cotorras argentinas, 83 galápagos peninsulares, 84 mapaches y 61 gansos del Nilo. Todas ellas son especies con un notable impacto ecológico, ya que compiten con la fauna autóctona por el alimento y el espacio.

A estos se suman 41 ejemplares de galápago de vientre rojo, seis de visón americano, seis de cerdo vietnamita y 15 tortugas chinas de tres crestas. En el medio acuático, también se extrajeron 105 carpas, 418 percas sol, 1.773 parvas y 1.208 alburnos.

Además, los servicios regionales recogieron otros animales exóticos como tortugas chinas de cuello rayado, galápagos jeroglíficos, culebras del maíz, cangrejos chinos, pitones reales y erizos pigmeos africanos, en muchos casos procedentes de abandonos o liberaciones intencionadas.

Noticias relacionadas

La Comunidad de Madrid advierte de que muchas de estas especies se adaptan con facilidad a nuevos entornos, alteran los hábitats y provocan desequilibrios ecológicos. Por ello, recuerda que su liberación en el medio natural está prohibida y puede ser objeto de sanción.