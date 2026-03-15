Eva Aznar (La Gatoteca): "Nos han vendido que los gatos son ariscos, y no es verdad. Son muy sensibles, empáticos y parecidos a los humanos"

¿Cuál es la finalidad de este proyecto?

Tiene muchas, pero la principal es ayudar a los gatos. Dar un hogar temporal a aquellos que nunca lo han tenido o lo han perdido por abandono, recuperarlos física y emocionalmente, y encontrarles una familia definitiva que los cuide y los quiera. De hecho, lo que más nos gusta es trabajar con los gatos más complicados, es decir, esos que son mayores, con discapacidades, enfermedades o problemas de comportamiento o socialización, que al final estos son los que más difícil lo tienen... Pero también acercar el gato a la población, ya que tener contacto con perros es relativamente más sencillo. Con los gatos, como no tengas un familiar o amigo con alguno, no los conoces en absoluto. Gracias al proyecto, además, inculcamos valores. No es tener un gato, cualquier gato y de cualquier manera, sino encontrar un compañero de vida, entenderlo, cuidarlo y ser familia. Por eso hacemos cursos y talleres online y campañas de difusión y concienciación sobre bienestar animal.

¿Cree que la gente de ciudad es más de gatos que de perros?

No tienen nada que ver, no hay que compararlos, y tampoco la gente debería adoptar uno u otro por considerarlo más fácil o asequible. Vamos por la vida como pollo sin cabeza, corriendo de un lado a otro, y eso dificulta tener un animal, cualquiera. Es cierto que el perro tiene unos horarios más estrictos, el gato necesita compañía, cariño, juego y vínculo social con sus humanos. Que no tenga que ser a unas horas fijas no los hace más fáciles para la vida de ciudad. Si no los atendemos correctamente, acabarán desarrollando problemas de salud o de conducta. Adoptar un animal es una responsabilidad muy grande y gratificante, pero hay que pensarlo bien y contar con compromiso y recursos, tanto de tiempo como de dinero.

Ustedes tratan de hacer mucho hincapié en el vínculo entre humano y animal.

Por supuesto, es algo muy importante tanto para el humano como para el animal. Cuando adoptamos, su bienestar es nuestra responsabilidad. No solo pagar su comida y facturas veterinarias, sino que sea feliz a nuestro lado, y nosotros al suyo. Los gatos en concreto son animales a los que se les ha colgado el cliché de independientes, y nada más lejos de la realidad. Son animales sociales y muy empáticos. Obviamente, cada uno con su personalidad propia. Por eso nos parece tan importante hacer un buen match entre familias y gatos. Porque ser compatibles, igual que pasa entre humanos, es importante para entendernos y generar familiaridad. El vínculo que se crea con un animal en general, y diría que todavía más con un gato, es algo sumamente especial, que solo conoces cuando convives con el tuyo propio.

Un felino en La Gatoteca, en Madrid, en la calle Duque de Rivas. / Alba Vigaray

¿Se pueden hacer donaciones a La Gatoteca para ayudar al tratamiento de algunos de los animales?

Sí, por favor... Todos los gatos que acogemos en nuestro proyecto requieren un gasto de manutención, pero los que vienen enfermos o con traumas son un derroche continuo en veterinarios, pruebas, cirugías, fármacos... Y algunos pueden estar con nosotros más de un año hasta poder encontrar una familia que quiera adoptarlos. Somos muy responsables, y no consideramos entregar gatos con problemas de salud no diagnosticados o de comportamiento y socialización hasta conseguir que mejoren y se estabilicen. Por lo que el trabajo con estos gatos, que son los que más necesitan nuestra ayuda, conlleva mucho tiempo y esfuerzo, físico y económico. Tenemos en nuestra web una sección llamada "Casos Complicados", donde contamos quiénes son estos gatos, su situación, avances y qué necesitan. Estamos agradecidos de las aportaciones económicas de la gente.

¿Puede venir quien quiera a pasar tiempo con los gatos?

Por supuesto. De hecho pensábamos al principio del proyecto que nuestro público iba a estar acotado a los amantes de los gatos o de Japón, pero desde el principio nos sorprendió la variedad en edades, lugares de procedencia y, en general, de diversidad, que teníamos como visitantes. Personas que quieren conocer gatos para adoptar, que están de paso por Madrid y echan de menos a los suyos, que no pueden adoptar pero aman a los gatos, incluso alérgicos. Tenemos visitantes de origen local, nacional e internacional. Porque es un proyecto diferente y solidario. Y cualquiera que quiera pasar un ratito con nuestros gatos y apoyar el proyecto con su visita es más que bien recibido.

Los gatos son libres en sus decisiones, y eso a muchos humanos no les encaja. Tener un gato es como tener un compañero de piso, un amigo: si dedicas tiempo y cariño a vuestra amistad, se fortalecerá; si solo piensas en lo que te da, os distanciareis

¿Por qué cree que hay gente que desconfía de los gatos?

Hay tantos, pero tantos clichés alrededor de la figura del gato... Nos han vendido que son independientes, ariscos, traicioneros, y no es verdad. Son animales muy sensibles y empáticos, y de hecho son más parecidos a los humanos en su psicología de lo que nos imaginamos. Los gatos son libres en sus decisiones, es decir, que no nos deben sumisión, nos quieren porque generan confianza y familiaridad con nosotros, no dependencia. Y eso a muchos humanos no les encaja, les cuesta entenderlo y respetarlo. Con el gato hay que trabajar para que te quiera por lo que eres y por vuestra relación, no porque le des cobijo, comida y agua. Tener un gato es como tener un compañero de piso, un amigo, y si dedicas tiempo y cariño a vuestra amistad, esta se fortalecerá; pero si solo piensas en lo que él te da y no en lo que puedes darle, si lo ignoras o lo desatiendes, vuestra relación se enfriará y os distanciaréis.

Vista del local donde se ubica La Gatoteca. / Alba Vigaray / EPC

Ofrecen cursos para conocer de forma básica a esta especie.

Somos, de hecho, la primera y una de las pocas asociaciones con las que hay que realizar una formación, el Curso Básico del Gato, para poder adoptar con nosotros. Y no viene de ahora de la nueva ley, lo llevamos impartiendo desde 2013. El gato es un animal complicado y sencillo a la vez, al que le han colgado muchísimos clichés encima. Nadie nos ha enseñado qué es un gato, qué es normal en él o algo de lo que preocuparse, y nuestra labor es que no se cometan los errores básicos y frecuentes que se tienen sobre su adaptación, alimentación, comportamiento, etcétera. Por eso creemos que es imprescindible tener unos conocimientos básicos y generales de la especie y de cómo se adapta a un entorno desnaturalizado como es una vivienda para prevenir problemas de salud y comportamiento, que son lo que nos preocupa, nos produce gasto, nos puede distanciar de nuestro gato y quizá acabar en abandono.

¿Cómo fomentan la adopción responsable?

Nuestra tasa de devolución es ínfima, menos del 5% de los gatos que entregamos vuelven a nuestras instalaciones y, de ellos, la inmensa mayoría es por razones muy justificadas. Y eso es porque hacemos muy bien nuestro trabajo. Tenemos un proceso de adopción minucioso y muy personalizado, con entrevista previa, donde orientamos sobre qué gato encaja mejor. Acompañamos durante toda la experiencia al adoptante, en la elección, en la adaptación y durante toda la vida del gato. Siempre se va a conocer al gato en persona antes de decidir, y somos transparentes sobre el gato, su salud, su comportamiento..., para que la familia pueda tomar una decisión responsable. Todo esto conlleva un aprendizaje y una formación continuada de las personas del equipo, así como un compromiso muy fuerte con los gatos y las familias. Hemos entregado ya alrededor de mil gatos en adopción y seguimos disponibles para todos ellos. A día de hoy, seguimos en contacto con nuestro primer adoptante, de diciembre de 2013, solo para mostrar todo el trabajo que hay detrás...

El ronroneo de un gato es terapéutico, está probado científicamente que su simple presencia es relajante, ayudan a controlar la ansiedad y dan mucho cariño y compañía

¿Pasan muchos niños por su negocio?

Sí, sobre todo en fines de semana y festivos. El número de niños que puede haber al mismo tiempo está limitado por el aforo, y siempre deben ir con un adulto. Muchos están enamorados de los animales, pero no pueden tener uno en casa, por responsabilidad, tiempo, gastos, alergias... Así que venir a un espacio como el nuestro es un buen plan para las familias. Además, el amor y respeto a los animales tiene unos pilares muy importantes, en las leyes y la educación. Aprender a respetar y querer a los animales desde bien pequeños es algo muy importante de cara a que ese niño aprenda esos valores. Solo pedimos, si nos van a visitar peques, que sus responsables adultos actúen como tal, porque a veces vienen con la idea de dejar al niño hacer lo que quiera, correr e importunar a los gatos y, en esas situaciones, no es sostenible la experiencia. Y, por favor, que reserven.

En La Gatoteca se puede ir a pasar un rato con los gatos y apoyar su proyecto de adopción responsable. / Alba Vigaray

¿A qué perfil de persona cree que le viene bien tener un gato en casa?

Los gatos son un apoyo emocional muy importante y valioso, pero conlleva tiempo y gastos. No hay un determinado perfil de personas o una edad a la que sea más o menos ventajoso tener un gato, todo el mundo se puede beneficiar de la compañía de uno. Pero, por favor, antes de hacerlo, que piense en la responsabilidad que conlleva, y que es para más de 15 años que puede vivir un gato. Su ronroneo es terapéutico, está probado científicamente que su simple presencia es relajante, ayudan a controlar la ansiedad y dan mucho cariño y compañía. Pero también necesitan atención, alimento de calidad, hay gastos veterinarios elevados y nos deben acompañar durante toda su vida, porque somos nosotros los que decidimos adoptarlos y hacernos responsables de ellos. Yo imagino siempre una utopía en la que a cada humano nos adjudican un gato compañero: sería algo impresionante y la humanidad sería mejor. Se aprende muchísimo de ellos si se les presta atención.

Por último, ¿usted cuántos gatos propios tiene?

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Convivo con cinco actualmente, desde los tres a los dieciocho años de edad. Curiosamente, se toleran, pero se relacionan muy poco entre ellos. Tienen personalidades y necesidades completamente diferentes, así como problemas de salud, de comportamiento, senilidad por ser mayores o hiperactividad por pequeños. Pero no los cambiaría por nada, ni creo que ellos a mí. O eso me gusta pensar.