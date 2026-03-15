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Cortan durante varias horas la línea 4 de Metro de Madrid, entre Argüelles y Alonso Martínez, por una larga avería

Ante la incidencia, Metro de Madrid recomendó a los usuarios utilizar el autobús circular C03 de la EMT, aunque este servicio no es gratuito para los viajeros

Varias personas entran en un vagón de la estación de Metro.

Varias personas entran en un vagón de la estación de Metro. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Gloria Barrios

El Metro de Madrid ha registrado en la mañana de este domingo una larga incidencia que ha obligado a interrumpir parcialmente la circulación en la línea 4, una de las que atraviesa el centro de la capital. El problema, que lleva casi toda la mañana, todavía no ha podido ser solventado.

Según informó la compañía a primera hora de la jornada, la línea marrón quedó inicialmente interrumpida entre las estaciones de Argüelles y San Bernardo. Minutos después, Metro amplió el corte hasta Alonso Martínez, lo que dejó también sin servicio la parada de Bilbao y afectó a un tramo especialmente transitado de la red.

La empresa pública estimaba a las 11.30 horas que el restablecimiento del servicio podría tardar “más de dos horas”, mientras los equipos técnicos trabajaban para resolver la avería.

Alternativas

Como alternativa, Metro de Madrid recomendó a los usuarios utilizar el autobús circular C03 de la EMT, que realiza un recorrido similar entre las zonas afectadas, aunque este servicio no es gratuito. También se puede recurrir a la línea 21 de autobús para cubrir parte del trayecto.

La incidencia se produce en una semana complicada para la red de Metro, que ha registrado varias interrupciones en distintos puntos del sistema. Además, la compañía ya había anunciado cortes programados en varias líneas a finales de mes por trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura.

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En las últimas semanas, los usuarios han sufrido diversas incidencias puntuales en la red, con retrasos y suspensiones temporales del servicio que han afectado especialmente a tramos céntricos y con gran volumen de viajeros, lo que ha reavivado las críticas de los usuarios por la frecuencia de las averías.

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