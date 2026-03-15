La Comunidad de Madrid permite tramitar el Cheque Formación para jóvenes desempleados a través de Cuenta Digital

Los jóvenes desempleados menores de 30 años ya pueden tramitar en Cuenta Digital el Cheque Formación de la Comunidad de Madrid, una ayuda de hasta 1.500 euros para financiar cursos y mejorar sus opciones de acceso al mercado laboral. La incorporación de este servicio permitirá completar el proceso por internet, sin desplazamientos y con mayor rapidez.

La medida, activada por el Gobierno regional el pasado mes de enero, cubre el coste de la formación con ese límite máximo por beneficiario. A través de esta plataforma, los usuarios pueden acceder a un cuestionario personalizado que se adapta al perfil y a la situación de cada solicitante. El sistema guía paso a paso durante el proceso y muestra únicamente las preguntas necesarias en cada caso, lo que facilita la cumplimentación y reduce los posibles errores.

Además, la herramienta incorpora validaciones automáticas que avisan de forma inmediata si falta algún dato o si es necesario corregir información antes de completar la solicitud.

Precarga de datos y nuevo trámite para justificar la ayuda

La plataforma también permite la precarga de datos, de modo que introduce automáticamente información que ya obra en poder de la Administración. Con ello se evita que el ciudadano tenga que volver a aportarla.

Junto a ello, se ha habilitado un trámite específico para la justificación de la ayuda, que ordena la presentación de la documentación acreditativa y facilita su revisión. Con la supresión de pasos en la gestión, el Ejecutivo autonómico refuerza su apuesta por una Administración más ágil y cercana.

Más de 220 funcionalidades en Cuenta Digital

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Digitalización, puso en marcha Cuenta Digital en julio de 2024 como una herramienta para acercar los servicios públicos al ciudadano mediante una plataforma sencilla, accesible y disponible las 24 horas del día.

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Desde su creación, este espacio ha incorporado más de 220 funcionalidades que permiten realizar trámites y solicitudes online, consultar el estado de expedientes, firmar documentación electrónicamente y acceder a ayudas. En este sentido, la Comunidad de Madrid cerró 2025 con cerca de 10 millones de accesos a Cuenta Digital, tanto en su versión web como en la aplicación. Además, más de 1,1 millones de usuarios realizaron sus gestiones administrativas por vía electrónica, sin necesidad de desplazarse.