Privado, religioso y mixto: el colegio de Chamartín en el que estudió Enrique Loewe es el segundo mejor valorado de Madrid y no baja de los 6.000 euros

Hay decisiones que cuestan más que otras y elegir el mejor centro educativo para que los más pequeños empiecen a formarse es una de ellas. Hay que ser muy consciente de cada ventaja, pero también abierto a probar modelos que no tan populares que se pueden provocar un auténtico cambio. La importancia de los idiomas, las extraescolares o la adaptación a asignaturas actuales como la inteligencia artificial o el emprendimiento son otras de las muchas cosas a valorar.

Y es que cada centro representa una vía distinta hacia la formación: desde la gestión de procesos y la especialización internacional hasta el aprendizaje vivencial. Estos perfiles responden a la demanda de familias que buscan un equilibrio entre resultados académicos y desarrollo personal.

Ahora, hay un grupo de personas que valoran de otra forma los centros, ya sea porque la comodidad de tenerlo cerca del barrio y la idea de que ilustres personalidades hayan estudiado en ellos les hace pensar que son el indicado para sus hijos. Esto podría haberle sucedido a varias celebridades que han estudiado en La Salle Nuestra Señora de las Maravillas, por donde han pasado alumnos como el madrileño Enrique Loewe.

La primera tienda de Loewe se abrió en 1892 en la calle Príncipe de Vergara, en Madrid / GTRES

El colegio de las 'altas esferas': más de 6.000 euros

La Salle Nuestra Señora de las Maravillas es el segundo centro mejor valorado de la capital y sexto a nivel estatal. Es un colegio privado, religioso y mixto y por sus aulas, además de Enrique Loewe, han pasado alumnos como José María, el hijo mayor de José María Aznar y Ana Botella; el periodista José María García; el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, o Pedro López Quesada, íntimo amigo de Felipe VI.

Los precios para el curso 2025 y 2026 no bajan de los 6.000 euros, todo el 10 cuotas. Para los alumnos de infantil el precio es de 6.300 euros, para primaria de 6.050, para secundaria 6.150 y para bachillerato 6.600.

La Salle Maravillas se denomina como "un colegio cristiano que tiene como misión educar personas con iniciativa, capaces de adaptarse y transformar su entorno", donde la búsqueda de la excelencia académica a través de una educación de vanguardia, el compromiso inquebrantable con las familias en la educación de sus hijos y la flexibilidad que les permite ser el colegio que cada uno de sus alumnos necesita es el principal motor.

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Enrique Loewe también estudió en la Universidad Complutense de Madrid

Enrique Loewe Lynch nació en Madrid en 1941 y representa a la cuarta generación de la familia Loewe que, desde su fundación, estuvo al frente de la Casa LOEWE. Se graduó en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y amplió sus estudios universitarios con una sólida formación humanística. En 1965 entró a trabajar en LOEWE con su padre, Enrique Loewe Knappe, desarrollando sucesivamente su actividad profesional como director de producto, director general y presidente de la compañía.