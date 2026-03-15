DEPORTE EN LA CAPITAL
Ayuso participa en la Carrera del Agua, que reúne a 6.000 corredores en Madrid: "Tenemos el mejor agua del mundo"
La prueba, vinculada al 175º aniversario del Canal de Isabel II, bate su mejor registro desde 2022 y se celebra antes del Día Mundial del Agua
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado este domingo en la 43ª Carrera del Agua, una prueba popular que ha reunido a 6.000 corredores en la capital y que se consolida como una de las citas deportivas con más tradición del calendario madrileño.
La 43ª Carrera del Agua se ha celebrado con motivo del 175º aniversario del Canal de Isabel II y como antesala del Día Mundial del Agua, que se conmemora el 22 de marzo. La prueba ha reunido este año a 6.000 corredores, 1.500 más que en 2025, lo que supone un aumento del 33,3 %. "Es un clásico correr por el agua, estamos muy orgullosos de una de las joyas de Madrid y celebrarlo con una carrera es una gran idea", ha señalado Díaz Ayuso antes del inicio de la prueba.
Recorrido por instalaciones del Canal
El trayecto ha discurrido por algunas de las principales instalaciones del Canal de Isabel II en la ciudad. La salida se ha situado junto a los depósitos de Plaza de Castilla y la meta, en el paseo de San Francisco de Sales, junto al Tercer Depósito. Asimismo, la organización ha ofrecido dos distancias, de 5 y 10 kilómetros, ambas homologadas por la Real Federación Española de Atletismo. El incremento de participación convierte esta edición en la más numerosa desde que la prueba regresó al calendario en 2022. También ha incorporado medidas para reducir el uso de envases de plástico. En los puntos de avituallamiento se ha distribuido agua del Canal en vasos de cartón reciclables.
Además, durante la entrega de premios, la empresa pública ha instalado un water truck para abastecer de agua “#deMadridydelgrifo” tanto a los corredores como a los asistentes.
Por último, Díaz Ayuso ha reivindicado también en su cuenta de X (antes Twitter) el papel del Canal de Isabel II y la calidad del suministro en la región. "La Comunidad de Madrid tiene el mejor agua del mundo: el del Canal de Isabel II", ha afirmado.
La Carrera del Agua figura entre las pruebas populares más consolidadas de Madrid, junto a citas como la San Silvestre Vallecana o la carrera de Canillejas. A lo largo de sus distintas ediciones, más de 50.000 personas han tomado parte en esta competición. A ese arraigo se suma un perfil favorable para la competición, con un trazado descendente en sus últimos cuatro kilómetros que facilita la consecución de buenas marcas.
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