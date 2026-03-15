Ayuso destaca el legado de la actriz Gemma Cuervo en el cine, el teatro y la televisión

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado hoy a la actriz Gemma Cuervo, fallecida este sábado, como "una mujer cariñosa, libre, fuerte y amante de su familia".

Al llegar a la capilla ardiente instalada en el Tanatorio de La Paz, Díaz Ayuso ha acompañado a la familia y ha mostrado su pesar por la pérdida. "Era una mujer muy querida por todo el público. Junto a su marido, Fernando Guillén, trajeron el cine contemporáneo. Es mucho lo que esta gran familia ha hecho por el teatro, por el cine y por la televisión", ha destacado.

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Gemma Cuervo fue Premio Cultura de la Comunidad de Madrid en la XXII edición.