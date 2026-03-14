Visitas guiadas al Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales: horarios, precios y cómo reservar tu plaza desde este domingo

La Comunidad de Madrid abre este domingo el plazo para reservar visitas guiadas al Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales, situado en la localidad de Pinilla del Valle y gestionado por el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA).

Los yacimientos podrán visitarse desde el próximo 1 de abril y hasta el 30 de noviembre. El calendario excluye, no obstante, el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, fechas en las que se realizan los trabajos de excavación en este espacio.

Archivo - Cueva Des-Cubierta / COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

Las visitas están dirigidas tanto a grupos escolares como al público general y deberán reservarse a través de la página web del Valle de los Neandertales. El recorrido se realiza siempre acompañado por miembros del equipo de investigación de Pinilla del Valle, con grupos de un máximo de 25 personas.

Horarios y precios de las visitas guiadas

La oferta de visitas estará disponible de martes a domingo en tres turnos: 10:30, 12:30 y 15:45 horas. Los domingos y festivos no habrá pase de tarde. El precio será de dos euros para adultos y de un euro para niños de entre 8 y 12 años. Los menores de hasta 7 años podrán acceder gratis. En el caso de los grupos escolares, la reserva deberá tramitarse mediante un formulario específico disponible en la misma página web y el coste será de un euro por alumno.

La Comunidad de Madrid abre el periodo de inscripción para solicitar visitas guiadas a los yacimientos del Valle de los Neandertales. / Comunidad de Madrid

En una sola jornada pueden acceder hasta 150 visitantes. Durante unas dos horas y a lo largo de cuatro kilómetros, el recorrido permite conocer todos los yacimientos del parque: Cueva del Camino, Cueva Des-Cubierta, Cueva de la Buena Pinta, Abrigo de Navalmaíllo y Cueva Chica.

Un enclave clave para conocer la vida de los neandertales

Los visitantes podrán conocer las distintas cuevas y abrigos, así como los hallazgos que han situado al Parque Arqueológico entre los más importantes del mundo por su repercusión científica.

Ubicado en el Valle Alto del río Lozoya, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Madrid, el conjunto de yacimientos del Calvero de la Higuera constituye un enclave singular para descubrir cómo vivieron los neandertales y cuál era el ambiente y la fauna con la que convivieron entre hace 150.000 y 40.000 años.

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Inaugurado en 2015, el Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales ha recibido ya a miles de personas interesadas en conocer las principales características de estos homininos y los detalles de las excavaciones que se desarrollan cada año en la zona. El proyecto de investigación está dirigido por el arqueólogo Enrique Baquedano, el paleontólogo Juan Luis Arsuaga y el geólogo Alfredo Pérez-González.