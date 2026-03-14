Las Ventas se transforma en club de techno: Funk Tribu, SPFDJ y más artistas desembarcan en Hivernacle Pop Up Club Madrid

La música techno vuelve a sonar en el recinto de Las Ventas. El DJ y productor colombiano Funk Tribu llega a Madrid el 14 de marzo con su proyecto TRIBE, dentro del ciclo Hivernacle Pop Up Club Madrid, que reúne diferentes propuestas de música electrónica en la capital.

La cita comenzará a las 17:00 horas en el espacio Live Las Ventas, con una programación que reunirá a varios artistas en la misma jornada. Junto a Funk Tribu actuarán SPFDJ b2b PETERBLUE, además de Afem Syko e ines isla, completando el cartel de esta jornada del festival.

Un nombre emergente de la escena techno

Funk Tribu se ha convertido en uno de los nombres emergentes de la escena electrónica internacional. Sus sesiones se mueven entre el techno contemporáneo y la cultura rave, con referencias sonoras que recuerdan a la electrónica de club de los años noventa.

El proyecto TRIBE, con el que llega a Madrid, funciona como el eje de su propuesta artística. Bajo ese nombre desarrolla sesiones centradas en la pista de baile y en sets de larga duración donde se mezclan diferentes vertientes del techno.

MÁS INFORMACIÓN Evento: Funk Tribu pres. TRIBE – Hivernacle Pop Up Club Madrid

Lugar: Live Las Ventas, Madrid

Fecha: 14 de marzo de 2026

Horario: 17:00 h

Más información:

https://livelasventas.com/es/eventos/concierto-funk-tribu-presents-tribe/

https://www.esmadrid.com/agenda/hivernacle-pop-club-madrid-funk-tribu-pres-tribe-ventas

Ciclo Hivernacle

La actuación forma parte del ciclo Hivernacle Pop Up Club Madrid, una programación que transforma el espacio de Live Las Ventas en un escenario dedicado a la música electrónica y a la cultura de club.

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Con esta sesión, el recinto madrileño vuelve a abrir sus puertas a una tarde de electrónica en directo, en un espacio que en los últimos años se ha consolidado también como escenario de conciertos y eventos musicales en la ciudad.