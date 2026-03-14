El Teatro de El Retiro acoge 'La cartera de Aguasclaras': un cuento de títeres para disfrutar en familia

Una cartera perdida desencadena una historia llena de personajes y aventuras. El Teatro de Títeres de El Retiro acoge el espectáculo familiar ‘La cartera de Aguasclaras’, una función de marionetas que se representará los días 14 y 15 de marzo a las 12:30 horas dentro de la programación infantil de este espacio escénico del parque madrileño.

La obra está creada e interpretada por la titiritera Carmen Domech, artista gallega especializada en teatro de títeres. Su trabajo combina narración, manipulación de marionetas y recursos visuales para construir historias pensadas especialmente para el público familiar.

Un cuento de títeres con sello gallego

En La cartera de Aguasclaras la protagonista encuentra una cartera perdida que dará inicio a una aventura llena de encuentros inesperados. A partir de ese hallazgo, el espectáculo desarrolla una historia que mezcla humor, imaginación y personajes construidos a través del teatro de marionetas.

MÁS INFORMACIÓN Evento: La cartera de Aguasclaras

Lugar: Teatro de Títeres de El Retiro, Madrid

Fecha: 14 y 15 de marzo de 2026

Horario: 12:30 h

Duración: No especificado en la fuente

Precio: Gratuito (con descarga previa de entrada)

Más información:

https://teatrotiteresretiro.es/evento/la-cartera-de-aguasclaras/2026-03-14/

https://www.esmadrid.com/agenda/teatro-de-titeres-de-el-retiro

Carmen Domech trabaja desde Galicia en proyectos de teatro de títeres dirigidos principalmente al público infantil, con espectáculos donde la manipulación de muñecos se mezcla con la narración escénica.

El montaje llega al Teatro de Títeres de El Retiro, uno de los espacios más conocidos de Madrid dedicados al teatro de marionetas. Situado dentro del parque, este escenario al aire libre programa durante todo el año funciones familiares de compañías especializadas en este tipo de teatro.

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Cómo conseguir las entradas

El acceso a la función es gratuito, aunque es necesario descargar previamente la entrada a través de la web del teatro.