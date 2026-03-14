Santiago Segura aparece por sorpresa en una sala de Madrid durante el estreno de Torrente... y acaba siendo coreado: "¡Presidente, presidente!"

Mucho tiempo después, 12 años en concreto, José Luis Torrente ha vuelto a la vida de los fans del cine español. Tanto si te gusta como si lo detestas, estos días ha sido imposible abstraerse del retorno del "brazo tonto de la ley a la gran pantalla". Torrente, Presidente, la nueva entrega de la popular saga creada por Santiago Segura, se estrenó este viernes en salas de toda España y el propio director, nacido en Carabanchel hace 60 años, quiso vivir el momento

Tal y como han documentado varios espectadores, Segura apareció por sorpresa en "tres sesiones distintas en dos cines" de Madrid durante este viernes, día del estreno. En un vídeo compartido por el usuario @Acamilin, se puede ver como el actor y director entra a la sala cuando todo el mundo está ya sentado, levantado una enorme expectación.

Al verlo, los asistentes al cine reaccionan con aplausos que dan paso a un coreo multitudinario. Primero al grito de "Torrente, Torrente", y luego al grito de "Presidente, presidente".Segura, que estaba siendo grabado por las cámaras de Atresmedia, productora de la saga, reacciona agradeciendo el cariño.

La primera reacción de Santiago Segura

“Por fin hoy se ha estrenado ‘Torrente, Presidente’… Salas abarrotadas, gente riendo en cada gag y sorprendiéndose con cada cameo, carcajadas y al final en cada sesión… aplausos”, escribió Segura en un mensaje en sus redes sociales en el que agradecía el ambiente que se encontró en los cines durante la jornada inaugural

Y es que el cineasta explicó que había acudido personalmente a "tres sesiones distintas en dos cines" para comprobar de primera mano la reacción del público.

El actor y director concluyó su mensaje encantado por la acogida de la película: “Misión cumplida. No puedo ser más feliz. GRACIAS”. Además, añadió que tras el estreno estaba dedicando la noche a leer las reacciones del público en redes: “Y de postre, hasta ahora, leyendo vuestros espectaculares comentarios”.

Un estreno marcado por la expectación

El estreno de Torrente, Presidente este viernes ha estado rodeado de una gran expectación. La película supone el regreso de la saga más taquillera del cine español más de una década después de la última entrega y lo hace con una nueva trama en la que el personaje interpretado por Segura se adentra en la política.

El estreno ha estado marcado por la ausencia de pases previos para los medios de comunicación. Santiago Segura justificó esta decisión como una "deferencia" hacia sus seguidores, con el objetivo de evitar filtraciones sobre los cameos y giros del guion.

Un cine, abarrotado en el estreno de Torrente presidente. / MANU MITRU / EPC

Bajo el lema "Si eres sensible o una buena persona, no vengas a ver esta película", el director ha conseguido generar una expectación basada en el misterio sobre quiénes aparecerían en pantalla y hasta dónde llegaría la parodia en esta ocasión.

Según relató Segura en su mensaje en la noche del viernes, esa fórmula parece haber funcionado en el primer día de proyecciones. El cineasta visitó varias sesiones durante la jornada de estreno y asegura que encontró “salas abarrotadas” y un público que reaccionaba con risas a los gags de la película y aplausos al final de las proyecciones.

Las participaciones en 'Torrente Presidente'

(ATENCIÓN, SPOILERS) El eje central de la conversación entre los espectadores que han acudido al estreno gira en torno a las figuras públicas que se han prestado al juego de la saga. En esta ocasión, la trama apuesta por una fuerte carga de sátira política, con muchas referencias a la actualidad. Y como es habitual en la saga, por Torrente presidente desfila de nuevo una llamativa colección de cameos .

Kevin Spacey, actor americano, que fue despedido de 'House of cards' y borrado de una película tras las acusaciones de agresiones sexuales y conductas inapropiadas, Alec Baldwin, que repite tras participar en la quinta entrega o el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy son algunos de los más llamativos.

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