El Real Madrid solventa por la vía rápida el compromiso ante el Elche y pone la vista en el Manchester City

Acusó el Real Madrid el esfuerzo físico y mental que supuso la visita del Manchester City el pasado miércoles al Santiago Bernabéu. El equipo de Arbeloa saltó al césped de este mismo estadio para medirse al Elche, pero mirando de reojo al próximo encuentro en tierras británicas. Fruto de ello es la escasa intensidad propuesta por el equipo de Arbeloa en la primera mitad, que sigue la carrera del Barça. Valverde, en su semana más goleadora como madridista, volvió a ser el encargado de capitanear a un equipo que apenas encontró oposición en un Elche que lejos dista de ser el de primer tercio de temporada.

Rüdiger y Valverde encarrilan el partido

No se fio Arbeloa de inicio, acudiendo hasta a nueve posibles titulares de cara al partido de vuelta que se disputará el martes en el Etihad. Dani Carvajal y Fran García, único lateral izquierdo de la primera plantilla disponible, fueron las grandes novedades en el equipo alineado por el técnico salmantino. En punta de ataque, repitió la fórmula exitosa del pasado miércoles con la presencia de Vinicius y Brahim. Arrancó el encuentro con un ritmo parsimonioso del Madrid, alineado con la intensidad marcada por el equipo de Sarabia, que dominaba la pelota de manera estéril, evitando un ida y vuelta que en pocas ocasiones favorece al equipo que luce de visitante en el Santiago Bernabéu.

Valverde, tras la heroica actuación ante el Manchester City, volvió a ser el más aclamado por el público madridista. Ocupó la zona central más que nunca, atacando el espacio liberado por los dos puntas y aprovechando que Dani Carvajal ofrece mayor seguridad defensiva que Trent. La atención médica requerida por Camavinga y Sangaré no hizo más que rebajar aún más las tensiones de un partido marcado por la excesiva relajación de uno y otro equipo.

Lo agitó todo Valverde con un disparo marca de la casa desde fuera del área. Rüdiger recogió el rechace del disparo del uruguayo para fusilar a Dituro y poner a los blancos por delante en la primera gran oportunidad de los blancos en toda la primera mitad. El gol aceleró la circulación del Madrid. Tchouaméni, tras una combinación con Brahim, reclamó penalti en una acción dentro del área ilicitana. El francés recuperó una pelota por anticipación, percutió hasta pisar zona peligrosa y vio cómo Redondo ocupaba el espacio entre la pelota y el futbolista madridista. No fue suficiente la acción para Gil Manzano, que negaba con las manos mientras el Santiago Bernabéu exigía la pena máxima.

Decidió resolverlo por la vía rápida el Madrid. Inició la transición el equipo de Arbeloa para que Fran García sirviera una pelota a la frontal del área, donde apareció Fede Valverde. El ‘8’ madridista, que viene de anotar un hat-trick al Manchester City y el gol de la victoria en Balaídos, volvió a experimentar la sensación del gol. Tras un recorte, su disparo fue dirigido a la escuadra izquierda de la portería defendida por Dituro. Turno, de nuevo, para que el Santiago Bernabéu se volcará con el que sin duda es el nombre propio del conjunto blanco en la última semana. Era la segunda gran oportunidad del equipo de Arbeloa, mientras Sarabia se mostraba contrariado en el área técnica.

Los canteranos entran en escena

En el inicio de los segundos 45 minutos, Brahim tuvo la oportunidad de poner el broche definitivo al encuentro. El malagueño se plantó en un mano a mano frente al portero argentino tras zafarse de Chust, pero su disparo con la pierna derecha se marchó por encima de la portería. No tardó demasiado Arbeloa en agitar la coctelera y, pensando en lo del martes en Manchester, retiró del terreno de juego a Valverde, Tchouaméni y Vinicius, todos ellos despedidos con una sonora ovación del Santiago Bernabéu.

Un nuevo canterano, esta vez Yáñez, Güler y Gonzalo ocuparon la posición de los sustituidos. Otro castillista, Diego Aguado, dio descanso a Rüdiger, que parece estar recuperando su mejor versión en los últimos encuentros. También recibieron su oportunidad Palacios y Manuel Ángel. Arbeloa es ese perfil de entrenador que ha devuelto el protagonismo a los chicos del filial. Durante la última media hora de partido, hasta siete jugadores forjados en la cantera del Madrid estaban sobre el césped.

Fue Yáñez, precisamente, el encargado de servir un centro medido a la cabeza de Dean Huijsen para que este anotara el tercer tanto de los blancos mediante un cabezazo inapelable. Todo eran buenas noticias en el conjunto madridista. El Bernabéu disfrutó con el buen hacer de sus pupilos durante buena parte de la segunda mitad. Sarabia, ya con el encuentro decidido, decidió retirar del campo a sus futbolistas capitales, pensando en futuros compromisos de un equipo que ha caído a la parte más baja de la clasificación tras un arranque fulgurante.

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Llegó el tanto del honor para el equipo de Sarabia en una acción con algo de fortuna. Manuel Ángel introdujo la pelota en su propia portería en un intento de cortar la jugada. Pese a ello, lo cerró el equipo de Arbeloa con un tanto que aspira a ser uno de los mejores de la temporada. Desde su propio campo, Güler avistó la posibilidad de superar a Dituro. El madridista acudió a celebrarlo con todo el banquillo, dejando una imagen que simboliza a la perfección lo que ha significado esta última semana en la casa blanca. Es lo que supone conseguir una victoria balsámica ante uno de los equipos punteros de Europa. La próxima prueba de nivel para los de Arbeloa llegará el martes en el Etihad Stadium, donde buscarán hacer bueno el resultado de la ida y sacar el billete a la siguiente ronda.