El Real Madrid mide su resurgir ante un Elche en plena crisis

El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu con la moral por las nubes tras su brillante actuación frente al Manchester City en la Champions. Esta victoria les obliga a mantener el mismo nivel de intensidad y concentración en la competición doméstica. Los blancos reciben en esta jornada 28 al Elche en una situación complicada para los ilicitanos, un punto por encima del descenso y el hándicap de nunca haberse llevado los tres puntos de su visita a Chamartín.

En esa intensidad y compromiso del equipo reside el reto de Álvaro Arbeloa, mantenerlo en un contexto competitivo completamente diferente. Los blancos necesitan ganar para seguir presionando al Barça, líderes a cuatro puntos, y contra quien deben enfrentarse aún en el Spotify Camp Nou. Todo un reto para un equipo mermado por las lesiones. A las ya conocidas bajas de Álvaro Carreras, Éder Militao, David Alaba, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Kylian Mbappé ni Rodrygo, esta semana se ha sumado Ferland Mendy, lesionado el miércoles contra el City.

Turno de la cantera

Después de la sólida victoria por 3-0 frente al equipo de Pep Guardiola, que deja al Real Madrid muy cerca de los cuartos de final de la Champions, Arbeloa podría volver a confiar en jóvenes de la cantera. Con la vuelta de la eliminatoria europea el próximo martes y las lesiones, todo indica que el técnico rotará y volverá a confiar en los canteranos que ya han debutado con el primer equipo. Thiago Pitarch, el más destacado, junto a Manuel Ángel o Dani Yáñez podrían tener minutos frente al Elche.

Pero no serían las únicas novedades. En defensa se espera que vuelva a la titularidad el capitán, Dani Carvajal, Raúl Asencio y Fran García como única alternativa natural en el lateral izquierdo. Aurélien Tchouaméni, titular indiscutible esta temporada, podría empezar el partido desde el banquillo tras terminar tocado el último partido, sustituido por su compatriota Camavinga. La duda reside en la titularidad o no de Fede Valverde tras su actuación estelar contra el City firmando su primer hat trick. Con Mbappé aún lesionado, en el ataque se espera que Gonzalo García acompañe a Vinicius.

Crisis de resultados en el Elche

El equipo dirigido por Eder Sarabia llega en una dinámica muy negativa al no haber conseguido ganar en lo que va de 2026, con siete derrotas y cuatro empates. Además, es el único conjunto de Primera y Segunda División que todavía no ha logrado sumar una victoria como visitante esta temporada.

Esta delicada situación ha reducido su ventaja sobre los puestos de descenso y una derrota en el Bernabéu podría provocar que los ilicitanos caigan por primera vez en esta temporada a la zona de peligro.

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Pero el Elche tiene motivos para creer. En el partido de la primera vuelta le arrancaron un empate (2-2) al Real Madrid en el Martínez Valero. Para conseguir la gesta en tierras madrileñas, Sarabia no podrá contar con Héctor Fort y John Chetauya, ambos recuperándose de lesiones, por lo que estará obligado a introducir cambios en la alineación. Además, en la próxima jornada se enfrentan al Mallorca, un rival directo por la permanencia.