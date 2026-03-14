ESCAPADAS
El pueblo madrileño que se asoma a un mar interior entre montañas
El Atazar se levanta sobre el mayor embalse de la Comunidad de Madrid, un paisaje de agua y sierra que transformó el territorio del norte de la región
Victoria Saulyak
No es un secreto. El ajetreo de Madrid nos lleva a estar toda la semana corriendo de un lado para otro: de casa al metro, del metro a la oficina, de la oficina al sitio que hemos reservado para cenar... los madrileños no conocen la calma. Es por eso que los fines de semana se convierten en el momento perfecto para desconectar de la intensa vida de la ciudad y huir, aunque sea por unas horas, a cualquier pueblo de las afueras.
En lo alto de una ladera de la Sierra Norte de Madrid, el pequeño municipio de El Atazar se asoma a una enorme lámina de agua rodeada de montañas. Desde sus miradores y calles, el paisaje se abre hacia el embalse de El Atazar, el mayor de toda la Comunidad de Madrid, que se extiende entre barrancos y colinas como si fuera un mar interior en plena sierra.
El pueblo conserva la escala tranquila de las localidades serranas. Sus calles estrechas y en pendiente conducen a pequeñas plazas y miradores desde los que el embalse aparece entre montañas. Este contraste entre el núcleo rural y la gran masa de agua es hoy una de las imágenes más características del norte de Madrid.
Panorámicas abiertas
El paisaje actual está ligado a una gran transformación del territorio en el siglo XX. La construcción de la presa de El Atazar, finalizada en la década de 1970, dio origen al embalse que hoy constituye la principal reserva de agua de la Comunidad de Madrid y una pieza clave del sistema de abastecimiento de la región.
Alrededor del municipio se extiende un entorno de montes, caminos tradicionales y laderas cubiertas de vegetación mediterránea, donde el relieve de la sierra se refleja en la superficie del embalse. Desde varios puntos del pueblo se obtienen panorámicas abiertas del agua y las montañas que lo rodean.
La posición elevada de El Atazar permite comprender la dimensión de esta infraestructura hidráulica y cómo cambió el valle para siempre. Hoy El Atazar sigue asomado a ese gran lago artificial que cambió para siempre el paisaje del norte de Madrid.
Así que, si quieres pasar un fin de semana en un rincón que parece de cuento, a tan solo una hora de la capital encontrarás el lugar para ello. De hecho, te olvidarás incluso que estás a menos de 80 kilómetros de Madrid por la calma que se respira en el enclave.
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