Los grandes éxitos de Alejandro Sanz sonarán este sábado en Fuenlabrada con Fran Valenzuela

Fran Valenzuela ha hecho de su admiración por Alejandro Sanz una carrera sobre los escenarios. El cantante, conocido por su imitación del artista en televisión, actúa este sábado en Fuenlabrada con 'A solas con Alejandro Sanz', un homenaje en formato íntimo que se celebrará en la sala XOXO (C/ Islas Británicas, 2) a partir de las 20:00 horas. En esta propuesta, Valenzuela estará acompañado al piano por Chema Hernández en un formato minimalista de solo piano y voz. El repertorio recorre algunos de los grandes éxitos de Alejandro Sanz en una puesta en escena centrada en la cercanía con el público, la palabra y la interpretación musical.

De la televisión a los escenarios

Granadino afincado en Madrid, Fran Valenzuela sigue dando pasos en su trayectoria artística con un proyecto que combina la interpretación del repertorio de Alejandro Sanz con la construcción de una voz y un estilo propios. En esa evolución profesional, el artista ha ido ganando presencia tanto en televisión como sobre los escenarios y ha sumado recientemente un nuevo hito con su participación junto a la Filarmónica de Costa Rica en el Teatro Melico Salazar de San José.

Fran Valenzuela, el intérprete del repertorio de Alejandro Sanz que actúa este sábado en Fuenlabrada. / Cedida

Su salto a la fama llegó con su participación en Tu cara no me suena todavía (Antena 3), donde su interpretación de 'Corazón partío' le permitió conquistar al jurado y acceder a la final. Su imitación destacó por la exactitud vocal y su trabajo recibió incluso el reconocimiento público de Alejandro Sanz, que elogió personalmente su actuación.

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Un tributo en gira desde 2015

Más allá de este formato íntimo, Valenzuela protagoniza desde 2015 su propio espectáculo tributo, 'Lo que fui es lo que soy', junto a una banda de músicos. Con esta propuesta ha recreado los directos de Alejandro Sanz en escenarios como la Sala Galileo Galilei de Madrid, el Teatro Barceló, el Teatro Lorca de Murcia y otros espacios de toda España. Ese montaje no solo pone el foco en la voz del intérprete, sino también en la producción escénica, con iluminación, sonido y visuales. Además, le han acompañado músicos con trayectoria junto a artistas como OBK, Vanesa Martín, David Bustamante, Mónica Naranjo o Enrique Iglesias.