Más de la mitad de usuarias en Madrid de pisos tutelados y centros para víctimas de violencia de género son inmigrantes

Las mujeres inmigrantes concentran más de la mitad de las usuarias en varios recursos de la Comunidad de Madrid para víctimas de violencia de género y mujeres en situación de vulnerabilidad. Según los datos de 2025 expuestos esta semana por la directora general de la Mujer, Patricia Reyes, en la comisión correspondiente de la Asamblea de Madrid, este colectivo representa el 64,7% en los pisos tutelados y el 54,8% en los centros para jóvenes víctimas de violencia de género.

Reyes ha precisado además que las mujeres inmigrantes suponen el 58,5% de las usuarias en los centros de acogida, el 55,3% en los centros de violencia y el 69,2% en los recursos dirigidos a reclusas y exreclusas, según recoge Europa Press. La cifra más alta se registra en los centros regionales para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, donde la proporción de inmigrantes alcanza el 96%. En los recursos destinados a víctimas de violencia sexual, el porcentaje se sitúa en el 77,8%. "Si las mujeres acuden a los centros de la Comunidad de Madrid es porque se sienten protegidas", ha defendido Reyes en su intervención, en la que ha subrayado que existen también recursos específicos para mujeres inmigrantes, con mediadoras interculturales.

Entre esos dispositivos figura el Centro de Mujeres Ayaan Hirsi Alí, especializado en la atención a mujeres magrebíes que se encuentran en situación de vulnerabilidad o conflicto por circunstancias personales, familiares o sociales, o por su condición de víctimas.

La Comunidad cuenta también con el servicio de atención del Centro de Día Pachamama, dirigido a mujeres iberoamericanas y orientado a ofrecer formación especializada en igualdad, violencia contra las mujeres, interculturalidad e inmigración.

Sobre este último recurso, Reyes ha señalado: "Tienen una coordinadora, dos auxiliares administrativas, una trabajadora social, dos psicólogas, una orientadora laboral, tres educadoras sociales, una abogada y una ludotecaria. Durante el año 2025 se ha atendido aquí a 700 mujeres".

Revisión de la protección

Durante su comparecencia, la directora general de la Mujer ha avanzado también que el próximo Observatorio de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid analizará cuatro casos ocurridos en la región. Según ha explicado, tres de las cuatro mujeres asesinadas estaban dentro del sistema VioGén.

"Nos preocupa que una mujer cuando denuncia no sea protegida como debe ser. Algo está fallando ahí. Lo estudiaremos para ver cómo se puede mejorar, tanto en la Comunidad de Madrid en el Ministerio de Igualdad, que tendremos también otro comité de crisis", ha afirmado.

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El Sistema VioGén cerró 2025 con 12.572 casos activos de víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid, según los datos del Ministerio del Interior citados en el texto original.