Milei se reúne con Abascal en Madrid vestido con un mono de trabajo de la petrolera YPF

El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha reunido este sábado en Madrid con el líder de Vox, Santiago Abascal, un encuentro en el que el mandatario argentino ha aparecido vestido con un mono de trabajo de la petrolera YPF. "El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el diputado español y presidente de VOX, Santiago Abascal, en Madrid", indicaba su gabinete en la red social X a través de una publicación acompañaba con una imagen en la que ambos aparecen mirando a la cámara y con el pulgar en alto.

Milei ha acudido a España para clausurar este sábado el Madrid Economic Forum 2026, un foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha. El presidente de Argentina y Abascal han mantenido varias reuniones desde la llegada del líder ultraderechista a la Presidencia argentina en diciembre de 2023, incluido un encuentro en junio de 2025, igualmente con motivo del Madrid Economic Forum, y dos en 2024, uno de ellos en Buenos Aires.

El quinto viaje de Milei a España comenzó el viernes, cuando aterrizó en la capital, y una vez más no contempla ninguna reunión con representantes del Gobierno español, según la agenda difundida por la Presidencia argentina. Antes de participar en el foro, su gabinete ha mostrado también en las redes que se había reunido con Jesús Huerta de Soto, economista español y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y con el empresario argentino Martín Varsavsky y su esposa, Nina Varsavsky.

Al igual que con Abascal, la Presidencia argentina ha reflejado en las redes sendos encuentros con fotografías del líder argentino vestido igualmente con el mono de trabajo y con los pulgares en alto. Milei cita de forma habitual como un ejemplo a seguir al economista ultraliberal español, quien en el pasado ha considerado que el presidente "lucha y persigue la libertad, que es su gran sueño, sin descanso, sin concesiones".

El foro

El Madrid Economic Forum se autodefine en su web como el "evento económico y empresarial de referencia en España" e incluye en su agenda debates sobre "el emprendimiento, la batalla cultural, la inversión, la comunicación y la inteligencia artificial". Milei, que estuvo presente en la edición de junio del año pasado, criticó entonces en el mismo al socialismo ante un público que insultaba, en simultáneo, al presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

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"Quiero que sepan que frente a los socialistas de mierda, siempre voy a estar de su lado", afirmó en la anterior convocatoria. Tras su discurso de este sábado por la noche, Milei asistirá a la entrega de un premio en honor de Ludwig von Mises, un economista austríaco que tuvo una gran influencia en el diseño del modelo ultraliberal que defienden Milei y otros líderes ultraderechistas.