Metro de Madrid probará desde abril en Navarra los nuevos trenes sin cabina de la Línea 6

Metro de Madrid realizará las pruebas de los nuevos trenes que circularán en la Línea 6, la primera automatizada de la red del suburbano a partir de 2027, durante seis meses en el centro de pruebas de trenes de Corella, perteneciente a la empresa CAF, empresa encargada de la fabricación de los convoys que llegarán a la 'Circular'.

La compañía metropolitana acaba de licitar la contratación de servicios de centro de pruebas y soporte operativo en instalaciones externas de ensayo ferroviario por un importe de 2,5 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses.

En concreto, las pruebas serán llevadas a cabo por la empresa CAF Track Test Center en sus instalaciones ubicadas en la localidad navarra de Corella a partir de abril, han apuntado a Europa Press fuentes del suburnano.

El contrato incluye pruebas tipo para el material ferroviario como pruebas de integración y funcionalidad del sistema de señalización CBTC (Control Basado en Comunicaciones), que gestiona la posición exacta de cada tren, permiten acelerar y frenar con precisión, y optimiza el consumo de energía.

Con este contrato se responde a la necesidad de realizar pruebas ferroviarias esenciales y ensayos de integración del nuevo material móvil con antelación a su puesta en servicio, en el marco del proyecto de automatización de la Línea 6 que se prevé culminar en 2027.

Según explican desde la compañía metropolitana, se recurre a instalaciones externas de ensayo ferroviario ya que la red de Metro presenta actualmente limitaciones operativas que impiden realizar estas comprobaciones en condiciones adecuadas, debido principalmente a la ejecución de obras en la propia Línea 6, así como a la reducida disponibilidad de franjas horarias y tramos aptos para pruebas dinámicas en otras líneas de la red.

Archivo - Nuevos trenes de la Línea 6 (Circular) de Metro de Madrid / COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

De esta forma, Metro ha optado por la utilización de un centro externo que permite desarrollar las pruebas necesarias de forma segura, anticipada y sin interferir en la operación comercial de la red.

Se trata de un circuito ferroviario de pruebas y ensayos, que se emplaza en el entorno de la antigua estación de la localidad de Corella, a 92 kilómetros de Pamplona, sobre un tramo de 4 kilómetros de la antigua línea Soria-Castejón, entre los puntos kilométricos 91/800 y 95/800, en dominio público ferroviario de Adif.

En estas instalaciones, donde se han electrificado las vías y se ha construido una vía auxiliar para estacionamiento, se realizan ensayos dinámicos en vía y pruebas estáticas sobre trenes y componentes, con el objetivo de validar y homologar nuevo material rodante antes de su entrega a clientes.

En la instalación se llevan a cabo pruebas de circulación y comportamiento dinámico, frenado y aceleración, así como la verificación del funcionamiento de la catenaria y de los equipos eléctricos embarcados durante la marcha.

Asimismo, el centro acoge ensayos de carga de estructuras, deformaciones, suspensiones y acoplamientos, además de la comprobación de sistemas y equipos ferroviarios como puertas, control, señalización y seguridad a bordo en condiciones reales o simuladas de explotación.

Los nuevos trenes

Metro de Madrid ha adquirido un total de 48 nuevos trenes con una inversión global de 531,2 millones de euros, que están siendo fabricados actualmente las plantas de Beasain e Irún de la empresa CAF. El nuevo material móvil culminará la automatización de la Línea 6, la más demandada de la red del suburbano con una media de más de 400.000 viajeros diarios.

Su principal característica es la conducción semiatomática, sin cabina de conductor, de modo que en la cabecera habrá un cristal panorámico por el que los viajeros podrán ver las vías y las estaciones.

Cada una de las unidades se compondrá de seis coches, y estarán diseñadas con disposición continua con pasillos de intercomunicación entre los coches a lo largo de toda la unidad, con 10 centímetros más anchos (de 2,8 a 2,9 metros), lo que permitirá aumentar la capacidad un 17% al pasar de los 1.200 pasajeros actuales hasta los 1.385, 165 de ellas con asiento.

Además, serán más rápidos, con un aumento del 33% en la velocidad media (hasta las 110 km/h), de modo que se posibilitará una frecuencia de paso cada dos minutos, y más eficientes, al contar con una cadena de tracción que permite hasta un 20% de ahorro energético (con sistemas de frenado regenerativo que devuelven energía a la red), además de estar construidos con materiales que podrán ser reciclados.

Dotados con tecnología puntera, también serán más seguros y fiables. Entre otras novedades, se facilitará una mejor información al viajero gracias a la comunicación continua tren-tierra y dispondrán de novedades como el bucle inductivo, un sistema que facilita la percepción de la megafonía para personas con audífono.

La automatización utiliza sistemas de señalización CBTC (Control Basado en Comunicaciones), que utilizan comunicaciones bidireccionales entre el tren y la vía para mejorar la eficiencia y seguridad del tráfico ferroviario. Así, sensores y sistemas informáticos monitorizan constantemente el estado de los trenes, permitiendo la supervisión y el control a distancia, así como la resolución automática de incidencias.

Las estaciones se equiparán con puertas automáticas de andén (PSD, por sus siglas en inglés), con cierre hermético y apertura únicamente cuando el tren está detenido. Serán más de 1.600 puertas a lo largo de la línea (24 puertos por andén en un total de 70 andenes) que ya han empezado a instalarse en la estación de Legazpi y en la de Arganzuela-Planetario.

Todas las unidades dispondrán de espacios reservados para sillas de ruedas y dos áreas específicas para bicicletas y cochecitos infantiles. Asimismo, al igual que los actuales, tendrán aire acondicionado, videovigilancia y puntos de carga para dispositivos móviles.

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Estos trenes cumplirán, igualmente, los máximos estándares de accesibilidad, calidad y confort, destacando como innovaciones el bucle inductivo, un sistema que favorece la percepción de la megafonía para usuarios con audífonos y los colores, que seguirán siendo los corporativos, pero con el fondo blanco y las puertas en azul para hacerlas más visibles.