Mariano de Paco, consejero de Deporte de la Comunidad de Madrid: "El Rayo Vallecano va a a estar en el Estadio de Vallecas mientras quiera"

Cuando el pasado martes, en el transcurso de su reciente viaje a Nueva York, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, presentó 13 "proyectos estratégicos" para atraer inversión a Madrid y mencionó entre ellos la remodelación del Estadio de Vallecas, propiedad de la Comunidad de Madrid y donde juega el Rayo Vallecano, se removieron algunas aguas. Desde Más Madrid se llegó a denunciar lo que se calificaba de "venta" del estadio, se acusaba al Gobierno regional y a la dirección del club de "dejarlo caer" para sacar al equipo del barrio y se solicitaba la comparecencia en la Comisión de Turismo y Deporte de la Asamblea regional de Raúl Martín Presa, el presidente del club.

El recinto necesita una remodelación, la Comunidad de Madrid ya anunció hace dos años que se haría una reforma que estima en unos 60 millones de euros y busca formas de financiarla. No se descarta la inversión directa, pero la fórmula que más gusta en los despachos de Alcalá, 31, donde tiene su sede la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, es la de la concesión de la explotación por un periodo de tiempo a una empresa o grupo de empresas, a la manera de lo que se viene haciendo con el Palacio de los Deportes, el hoy conocido como Movistar Arena por motivos de patrocinio.

"En modo alguno significa una privatización", señala el consejero, Mariano de Paco, en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. El estadio, insiste, va a permanecer en Vallecas, y el club, si así lo desea, también. "Mientras el Rayo quiera estar en ese estadio va a estar, independientemente del modelo que nosotros adoptemos", enfatiza.

"Lo que estamos buscando es un modelo de colaboración público privada bajo la fórmula de concesión, que es el que nos está ofreciendo las mayores cotas de éxito", explica De Paco. "El Movistar Arena, el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, responde exactamente a ese modelo y es el primer recinto de Europa en su categoría y el segundo del mundo. Es evidentemente y objetivamente un modelo beneficioso".

“Por supuesto, nos encantaría tener inversión extranjera”, subraya en referencia al viaje de Ayuso. “Pero nos interesa también la inversión nacional. Lo que queremos es lo mejor para el Rayo Vallecano”.

Desde la administración regional se entiende que el estadio no tiene en este momento las condiciones que debe tener un estadio propiedad de la Comunidad de Madrid y para un equipo de Primera División. Por eso se ha planteado una reforma integral que pasa, entre otras cuestiones, por ampliar el aforo de las 14.000 localidades actuales a entre 18.000 y 20.000 y que además suponga una "revitalización" de toda la zona. El objetivo es que acoja a más federaciones, pero también una oferta cultural de ocio y de restauración. "La idea es crear un gran centro social, cultural y deportivo que pueda albergar a un número mucho más amplio del tejido deportivo de la región y que, además, sea un elemento de mejora de todo el barrio y de todo Vallecas. Es decir, convertir el Estadio de Vallecas en un referente del siglo XXI".

Ampliación de gradas y reubicación de elementos

Para ello se maneja el plazo de 2030, año de celebración del Mundial de Fútbol. El proyecto se prevé tener listo para 2027, dentro de la actual legislatura, de manera que la ejecución se pueda llevar a cabo a lo largo de los dos años siguientes. El plan arquitectónico pasa por una ampliación de las gradas y una reubicación "mínima" de determinados elementos, de manera que la obra sea compatible con el desarrollo de la competición.

En tanto se espera a acometer esa reforma, el recinto afronta problemas que hay que abordar. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte admite que "el estadio tiene carencias en lo que tiene que ver con el mantenimiento que cualquiera que vaya se da cuenta", pero asegura que están todas identificadas y que se trata de agilizar soluciones "con los procedimientos administrativos y con las capacidades del club". En ese sentido, asegura, "la Comunidad de Madrid tiene una serie de responsabilidades que está cumpliendo y el club tiene otras que debe cumplir". "En eso estamos", añade, "en que cada vez se cumplan más. Y es cierto que el diálogo está favoreciendo que en el momento en que detectamos un problema todas las partes intenten solucionarlo".

La Comunidad, asegura, lleva invertidos tres millones de euros en los últimos años, en adecuar el estadio a los requerimientos de la Inspección Técnica de Edificios del Ayuntamiento de Madrid y otras actuaciones. Según enumera De Paco, se ha quitado un gran macetero que había a la entrada y complicaba la accesibilidad, se ha pintado y adecentado el perímetro, se han instalado, en colaboración con el club, las puertas antipánico, se han cambiado los baños, las cubiertas y la rampa de accesibilidad, se va a hacer la separación entre aficiones y, en breve, se va a instalar un marcador nuevo.

En cuanto a la continuidad del Rayo Vallecano en el estadio, De Paco insiste en que el Rayo Vallecano "es un club autónomo y tomará las decisiones que tome". En el pasado la directiva del club ha planteado la necesidad de un nuevo estadio en otra ubicación, pero la Comunidad de Madrid ha renunciado a construirlo o a ceder terreno como administración. "Una posible salida del Rayo Vallecano del Estadio de Vallecas, dicho por el propio presidente, no se plantea antes de cinco o seis años", afirma el consejero. "El Rayo podrá jugar en el Estadio de Vallecas mientras lo necesite. Lo que la Comunidad de Madrid está diciendo es que el tiempo que el Rayo juegue aquí, sean seis años o sean 26, tendrá un estadio a la altura del club, de su afición, porque esto es especialmente importante, y de la Liga Española”.

En la actualidad, el club paga un canon a la Comunidad de Madrid por el uso del estadio de 80.000 euros anuales, una cifra que previsiblemente aumentaría si se sustancia una concesión. “Lógicamente, habría que reconfigurar las condiciones de todas las partes”, apunta el consejero.

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Entretanto, reitera, se seguirá dialogando con el club. De hecho, conjuntamente con el Ayuntamiento, se está trabajando para apoyar a la Fundación Rayo Vallecano en las necesidades de su Ciudad Deportiva, en el Ensanche de Vallecas, que arrastra deficiencias desde hace años. En breve habrá algún anuncio al respecto.