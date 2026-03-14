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POLÍTICAS EUROPEAS

Madrid representará a las comunidades autónomas ante la UE en Empleo y Asuntos Sociales en el segundo semestre

La Comunidad de Madrid coordinará la posición común de las CCAA ante el Consejo EPSCO y trasladará a Bruselas las iniciativas autonómicas en materia laboral y social

08/11/2018 Bandera de la UE frente a la sede de la Comisión Europea SALUD EUROPA INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA EUROPA COMISIÓN EUROPEA

08/11/2018 Bandera de la UE frente a la sede de la Comisión Europea SALUD EUROPA INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA EUROPA COMISIÓN EUROPEA / COMISIÓN EUROPEA / Europa Press

Gloria Barrios

Madrid

La Comunidad de Madrid representará en el segundo semestre de este año a todas las comunidades autónomas españolas ante el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la Unión Europea, el órgano comunitario encargado de impulsar políticas relacionadas con el empleo, las condiciones laborales y la protección social.

Durante ese periodo, el Gobierno regional actuará como portavoz de los intereses autonómicos en el proceso de elaboración de las políticas europeas en estas áreas. Para ello, coordinará la posición común de las comunidades autónomas y la trasladará a las instituciones comunitarias.

Esta representación se enmarca en los acuerdos de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), el foro que articula la participación de las autonomías en los asuntos comunitarios.

Gracias a este mecanismo, un miembro de un Gobierno autonómico puede integrarse en la delegación española en Bruselas para defender y trasladar la perspectiva regional en las negociaciones europeas.

En este caso, la Comunidad de Madrid será la encargada de fijar y coordinar la posición común de las autonomías ante el EPSCO, aunque las áreas de Sanidad y Consumo cuentan además con sus propios canales específicos de coordinación.

Diálogo técnico entre comunidades

Para elaborar esa postura conjunta, se establecerá un sistema de intercambio continuo de información entre las comunidades autónomas tras cada reunión técnica celebrada en Bruselas.

El objetivo es recopilar aportaciones y comentarios de las distintas regiones para que la posición final refleje de forma equilibrada los intereses territoriales en materia de empleo y políticas sociales.

Calendario de trabajo hasta final de año

El proceso de coordinación técnica comenzará en julio, cuando se activará el canal de trabajo entre autonomías. A partir de septiembre se intensificará la negociación para perfilar los acuerdos técnicos que posteriormente se trasladarán a los ministros europeos.

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El calendario culminará con las reuniones formales del Consejo EPSCO previstas para octubre y diciembre, en las que se debatirán las principales iniciativas comunitarias en materia laboral y social.

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