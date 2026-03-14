OCIO EN MADRID
MercaJuguete vuelve este sábado a Collado Villalba con miles de juguetes de colección y más de 15 expositores
La feria se celebrará de 10:00 a 22:00 horas en el Centro Comercial Planetocio, con entrada y parking gratuitos, taller de pintura, sorteos y la visita de personajes de Star Wars
MercaJuguete regresa este sábado a Collado Villalba con una nueva edición de su feria dedicada a los juguetes antiguos, de colección y nostalgia pop. La cita, que alcanza ya su duodécima edición, reunirá en el Centro Comercial Planetocio a más de 15 expositores con miles de piezas dirigidas a aficionados, coleccionistas y familias.
El evento se celebrará de 10:00 a 22:00 horas y contará con entrada y parking gratuitos. La propuesta busca reunir en un mismo espacio juguetes clásicos, iconos del coleccionismo y nuevas piezas pensadas para públicos de distintas edades.
De Nancy a Scalextric
Entre los artículos que se pondrán a la venta habrá Nancys, Geyperman, Madelman, Airgamboys o Cine Exin. Tampoco faltarán clásicos como Juegos Reunidos, Scalextric y trenes eléctricos, junto a firmas universales como Star Wars, Playmobil, LEGO y Funko.
La feria también abrirá espacio al coleccionismo más actual, con figuras impresas en 3D y piezas contemporáneas como los Hot Wheels, en una combinación de nostalgia y novedades.
La programación se completará con la visita de la Orden 66, una asociación solidaria dedicada al universo de Star Wars en Madrid. Sus personajes recorrerán la feria en dos pases, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
En esas mismas franjas horarias se desarrollará además un taller de pintura de miniaturas impartido por Raccoon Creative Studios. A lo largo de toda la jornada también habrá sorteos con premios como descuentos, juegos y entradas para exposiciones y museos. "Un viaje al pasado recordando los juguetes de la infancia", ha destacado la organización en un comunicado.
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