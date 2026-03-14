Madrid actualizará este verano su catálogo de especies protegidas tras más de 30 años sin cambios

La Comunidad de Madrid prevé iniciar este verano la tramitación del nuevo Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, una normativa que permanece sin actualizar desde su aprobación en 1992. El borrador de la revisión se encuentra ya en su fase final tras dos años de trabajo técnico.

Así lo ha explicado la directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal del Gobierno regional, Irene Aguiló, durante la última comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Madrid. Según ha señalado, el Ejecutivo autonómico comenzó a trabajar en esta revisión a principios de 2024 tras comprometerse a actualizar una normativa que llevaba más de tres décadas sin modificaciones.

El catálogo vigente protege 228 especies, clasificadas en cuatro categorías: en peligro de extinción, sensibles a la alteración de su hábitat, vulnerables y de interés especial. Sin embargo, la lista de especies incluidas permanece sin cambios desde su aprobación.

"Está completamente obsoleto con respecto a los avances científicos y también a los cambios ambientales que ha tenido la región", ha reconocido Aguiló. La revisión pretende adaptar el catálogo madrileño al marco estatal de protección, que establece dos categorías principales —en peligro de extinción y vulnerables— además de un listado de especies en protección especial.

Revisión científica de cientos de especies

El proceso de actualización ha implicado la revisión de centenares de especies con la participación de organismos científicos y especialistas. En concreto, se han analizado 763 taxones de flora y 99 especies de invertebrados, junto con estudios específicos sobre peces, anfibios, reptiles, mamíferos y aves.

Entre las entidades que han colaborado en el proceso figuran la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas, el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, la Asociación Española de Herpetología, la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos o la organización conservacionista SEO/BirdLife, entre otras.

Según ha detallado la directora general, el objetivo es alcanzar un resultado "consensuado" tras la revisión técnica final antes de iniciar la tramitación administrativa.

Tramitación prevista para el verano

El procedimiento será relativamente ágil, ya que el decreto que aprobó el catálogo permite modificarlo mediante una orden, un mecanismo más rápido que la aprobación de nuevas leyes o decretos.

Si la revisión técnica concluye en los próximos meses, el Gobierno regional prevé iniciar la tramitación durante el verano, un proceso que incluirá un periodo de información pública y su paso por el Consejo de Medio Ambiente.

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En respuesta a las peticiones de Más Madrid para ampliar la participación en el proceso, Aguiló ha asegurado que la intención del Ejecutivo autonómico es que la fase de consulta sea "amplia" y que cualquier entidad interesada pueda presentar alegaciones durante el periodo de información pública.