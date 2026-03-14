FÚTBOL
Las lesiones se ceban con el Real Madrid: Asencio será baja ante el Elche
El conjunto blanco suma diez bajas para la jornada 28 de LaLiga, nueve lesionados y el sancionado Franco Mastantuono
El Real Madrid ha sufrido una baja de última hora para el partido de la jornada 28 de LaLiga frente al Elche (21:00 H). El defensa Raúl Asencio no estará disponible por molestias musculares, lo que eleva a diez el número de ausencias con las que el técnico Álvaro Arbeloa afronta el encuentro: nueve por lesión y una por sanción, la del argentino Franco Mastantuono, tras su expulsión por protestar al árbitro en el encuentro ante el Getafe.
Asencio no es el único cambio respecto a la convocatoria del pasado miércoles ante el Manchester City, ya que Ferland Mendy también se queda fuera por problemas musculares. Tampoco entra en la lista el mediocentro del filial Jorge Cestero. En cambio, la principal novedad es la presencia del extremo del Castilla Dani Yáñez.
El conjunto blanco sigue sin recuperar a ninguno de sus lesionados y suma dos defensores más a la enfermería. De este modo, tampoco estarán disponibles Kylian Mbappé, quien intentará llegar a la vuelta de los octavos de la Champions frente al City, además de Álvaro Carreras, David Alaba, Éder Militão, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo.
Ante este escenario, Arbeloa vuelve a recurrir a la cantera para completar la convocatoria. Entran el defensa Diego Aguado y los centrocampistas Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios, además del propio Yáñez como cara nueva en la lista
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