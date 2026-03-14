Juan Sanguino, el madrileño guionista de los Goya 2026: "Aquí 15 segundos son determinantes, los tiempos van marcadísimos"

"Lo primero que te hace es muchísima ilusión, porque al final hay muy poca gente que haya escrito los Goya", así describe el periodista Juan Sanguino el momento en que descubrió que había sido escogido junto a la profesional del sector audiovisual Ana Joven para guionizar la gala de los Goya 2026. Hoy, el madrileño desvela cómo fue el proceso de ponerse al servicio de la Academia de Cine en la gala que marcó el cuarenta aniversario de estos conocidos premios cinematográficos.

40 años de los Goya

Juan Sanguino reconoce que en las conversaciones iniciales se discutió "sobre si celebrar o no celebrar los 40 años de los Goya". Algunas voces defendían "que los 50 años sonaban más redondos", explica entre risas, "pero yo les dije, chico, habéis llegado a los 40, y cuando empezaron los Goya nadie daba un duro por ellos, vamos a celebrar el 40 aniversario y ya cuando llegue el 50, pues ya lo celebraremos de la manera que sea".

Palmarés de los premios Goya 2026 / Premios Goya Academia de Cine

Así, con la intención de homenajear al cine español y rememorar los grandes momentos vividos en las galas, Sanguino se embarcó en una investigación en profundidad que él describe como una gran oportunidad, puesto que las galas previas al año 2009 ni siquiera están disponibles para el público general: "Me vi las 39 galas de los Goya y disfrute mucho del proceso, fueron muchísimas horas, pero me encantó", confiesa, "me sorprendían muchas cosas, claro, de las cosas que se hacían antes y que ahora, ya no se hacen."

¿Guionizado o improvisado?

Desde las interacciones entre los presentadores, pasando por los vídeos conmemorativos y las intervenciones de los actores y actrices encargados de entregar los cabezones, todo en esta gala está medido al milímetro. "Aquí 15 segundos son determinantes", explica Juan, "en una gala de los Goya, los tiempos van marcadísimos".

Entre estos momentos, Sanguino destaca la intervención de Victoria Abril, donde la actriz recordaba su nominación el primer año de los Goya (que finalmente perdió frente a Amparo Aribeyes), sus siete nominaciones sin éxito y cómo, cuando finalmente se alzó con el galardón, un rodaje le impidió asistir a la gala. "La gente se pensaba que estaba improvisando", afirma el periodista que guionizó la intervención, "y no, no, es que Victoria Abril es muy buena actriz".

Victoria Abril fue la encargada de entregar el galardón a 'Mejor Actriz' que finalmente ganó Patricia López / Gtres

Sin embargo, no todas las declaraciones siguen el plan previsto por los guionistas: "Lo que más sorprendería a la gente es la cantidad de 'entregadores' que se saltan el guion", asegura el madrileño, "incluso a mí me sorprendió la cantidad de actores que deciden, sin avisar a nadie, salir al escenario y decir otra cosa".

Una de las galas más cortas en los últimos años

Acostumbrados a que la gala alcance una duración de casi cuatro horas, los espectadores agradecieron que en esta ocasión la gala no superase las tres horas y media, siendo una de las más cortas en los últimos años. "Cuando la gala es corta, la gente se queda con la sensación de que ha estado mejor", confesaba Juan.

Antonio ‘Toni’ Fernández, Enrique Costa y Helena Sanchis pronunciaron los discursos más breves de los Premios Goya 2026 / Premios Goya Academia de Cine

Los Goya del 2003: la gala del 'no a la guerra'

En un intento por abarcar una de las galas de los Goya con mayor impacto en la historia de nuestro país, Juan Sanguino, que es además creador y voz del pódcast 'Delirios de España', anunciaba el estreno de la cuarta temporada del programa producido por Podium Podcast. Destacando la importancia de la cultura popular como "el tejido social que construye la comunidad" y que permite "que la gente se sienta parte de algo", el madrileño hace uso de la memoria colectiva para explicar la sociedad a través de momentos que él mismo califica como "delirios".

Alberto San Juan y Guillermo Toledo en la XVII edición de los premios Goya (2003) / IMDb

En este caso, el periodista y narrador se decantaba por los Premios Goya del 2003 (XVII edición) recordados por ser una de las galas más reivindicativas y políticas de la historia, marcada por el lema 'No a la guerra' en protesta contra la invasión de Irak y el apoyo del gobierno de José María Aznar. "Me apetecía volver a hacer un tema político", explica, "abordar ese concepto de las dos Españas que no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma". Adelantando brevemente lo que podremos escuchar en los nuevos episodios, Sanguino afirma que este es el momento clave en que se construye la narrativa que ha perseguido al cine español en las últimas décadas y como aún hoy "el cine se considera un negocio, no cultura".

Una gira teatral por toda España: "No se grabará ni se publicará, o vienes o te lo pierdes"

Además del estreno de la nueva temporada, 'Delirios de España' comenzará el próximo 14 y 15 de marzo una esperada gira teatral por todo el país. Con un primer espectáculo bajo el título 'Chenoa en chándal' el Teatro Gran Vía de Madrid se convertirá en la primera parada del periodista que promete invitados sorpresa y otros temas tan controversiales como 'Leticia Ortiz, princesa por sorpresa', elegido por votación entre los propios seguidores del pódcast.

Delirios de España, cartel de la Temporada 4 / Delirios de España

"No se grabará ni se publicará, o vienes o te lo pierdes", advierten en sus redes. Con entradas que comienzan en 25 euros por persona, el espectáculo dará el pistoletazo de salida a las 12:00 de la mañana y tendrá una duración aproximada de una hora.

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A pesar de tener varios proyectos entre manos, Juan Sanguino se permite mirar hacia el futuro y confiesa estar obsesionado con La Oreja de Van Gogh o Aitana, dos fenómenos culturales que " de aquí a unos años podrían tener el potencial de convertirse en 'Delirios'". Mientras, los fans, que ya esperan ansiosos el comienzo de la gira, se conforman con conocer los próximos temas previstos para ser destripados en los teatros.