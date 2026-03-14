La joya escondida de La Latina que puedes visitar gratis: así es el histórico Instituto San Isidro de Madrid

En pleno centro de Madrid, a pocos pasos de La Latina, el Instituto San Isidro guarda tras sus muros una parte poco conocida de la historia de la ciudad. El centro, que desde 1845 ocupa parte de los antiguos edificios del Colegio Imperial y los Reales Estudios de San Isidro, abre sus puertas con visitas guiadas gratuitas que permiten recorrer uno de los conjuntos patrimoniales más singulares de la capital.

La experiencia no se limita a entrar en un instituto histórico. Es, sobre todo, una forma de asomarse a varios siglos de vida madrileña a través de la arquitectura, la enseñanza, la ciencia y el arte. El patio interior, la escalera ornamental y los espacios académicos van preparando el recorrido hasta desembocar en dos de sus grandes reclamos: la capilla de los Reales Estudios y la exposición Las raíces de la ciencia.

Una capilla barroca que juega con la mirada

La gran sorpresa de la visita espera en el interior. La capilla histórica del centro, uno de los espacios más llamativos del antiguo Colegio Imperial, conserva una espectacular decoración barroca concebida para impresionar al visitante. Su bóveda, redecorada a comienzos del siglo XVIII con un programa diseñado por Antonio Palomino y ejecutado por Juan Delgado, utiliza la técnica de la quadratura, un recurso pictórico que crea arquitecturas fingidas y multiplica visualmente el espacio.

Cabecera de la Capilla de los Reales Estudios, Exposición Las Raíces de la Ciencia. / IES San Isidro

El resultado es una ilusión óptica de enorme fuerza escénica. La pintura se despliega sobre la bóveda como un trampantojo monumental en el que arte, religión y exaltación del saber conviven en un mismo lenguaje. Es uno de esos lugares que desmienten cualquier idea preconcebida sobre lo que puede esconder un centro educativo en pleno funcionamiento.

Un viaje por la historia de la ciencia en España

A ese valor artístico se suma la exposición Las raíces de la ciencia: historia, educación y patrimonio científico en el Instituto San Isidro, una muestra que convierte la visita en un recorrido por la evolución de la enseñanza científica en España.

La exhibición reúne una selección de piezas del histórico Gabinete de Física y Química del instituto, conservadas en parte en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), y traza un hilo entre la ciencia, la educación y el patrimonio. Planisferios, astrolabios, prismas, microscopios, máquinas eléctricas, instrumentos de laboratorio, aparatos de rayos X o antiguos modelos didácticos permiten entender cómo se enseñaban la física y la química mucho antes de los laboratorios actuales.

Más que una suma de objetos, la muestra propone una lectura de largo recorrido: cómo se construyó una tradición científica y pedagógica en uno de los escenarios más emblemáticos de la educación madrileña.

Entrada a la Exposición en la Capilla de los Reales Estudios. / IES San Isidro

Un lugar clave en la historia educativa de Madrid

La historia del Instituto San Isidro se remonta mucho más allá de su etapa como centro de secundaria. Sus raíces enlazan con la fundación del Colegio Imperial en el siglo XVI por la Compañía de Jesús y con la creación, ya en 1625, de los Reales Estudios, impulsados para reforzar la enseñanza de disciplinas como matemáticas, astronomía y física.

Ese legado convierte al edificio en mucho más que un instituto antiguo. Es una pieza viva de la historia intelectual de Madrid. Por sus aulas pasaron, entre otros, nombres como Camilo José Cela, Antonio Machado o Pío Baroja, lo que refuerza el peso simbólico de un espacio que durante siglos ha estado unido a la formación, la cultura y la ciencia.

Frescos de Juan Delgado en el Instituto San Isidro de Madrid. / IES San Isidro

Los alumnos son quienes enseñan el patrimonio

Uno de los rasgos más singulares de estas visitas es quién las guía. Son los propios alumnos del centro quienes acompañan al público por el edificio y explican tanto la historia del lugar como el significado de las piezas expuestas. Esa implicación convierte el recorrido en algo más cercano y también más vivo: el patrimonio no aparece como una reliquia inmóvil, sino como una herencia que sigue transmitiéndose dentro del propio instituto.

El programa de visitas forma parte de una línea de trabajo que el centro desarrolla desde hace años para conservar y difundir su legado histórico, artístico y científico. Ese vínculo directo entre estudiantes, edificio y visitantes añade una capa extra de interés a una propuesta ya de por sí poco habitual en Madrid.

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Cómo visitar gratis el Instituto San Isidro

Las visitas para público general se celebran los jueves y viernes de 16:30 a 18:00 en el Instituto San Isidro, situado en la calle Toledo, 39. La entrada es gratuita. Para grupos, el centro solicita reserva previa por correo electrónico.