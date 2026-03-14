OCIO
La 'Green Vía' se tiñe de verde para celebrar el desfile de San Patricio en Madrid
El desfile de San Patricio en Madrid, que arrancó desde el edificio Metrópolis hasta la Plaza de España, ha incluido guiños al folclore celta y la tradicional danza irlandesa
EFE
La Gran Vía de Madrid, que durante estos días se ha renombrado como 'Green Vía', ha acogido este sábado el desfile con motivo de la celebración del día de San Patricio, patrón de Irlanda, con más 1.300 participantes entre bandas de gaitas, agrupaciones de danza, deportivas y de animación.
La celebración, que se enmarca dentro la IV Semana de Irlanda, promovida por Turismo de Irlanda y la Embajada de Irlanda, ha arrancado a las cinco de la tarde desde el edificio Metrópolis hasta la Plaza de España.
Gorros verdes, gafas de sol en forma de trébol de tres hojas, guiños al folclore celta de los 'leprechaun' y el rugir de las gaitas han animado esta celebración irlandesa que se extiende no solo por Madrid sino ya por todo el mundo.
La vistosa danza tradicional irlandesa también ha tenido un hueco destacado en el desfile, que ha vibrado con la banda sonora de los más de 700 gaiteros participantes, entre ellos estaban miembros de la banda irlandesa St. Laurence O’Toole Pipe Band, una de las formaciones más reconocidas a nivel mundial.
Más allá del desfile, durante toda las semana se han celebrado sendas actividades relacionadas con San Patricio y, desde la organización también han destacado el impacto en la hostelería y se estima que se han servido "más de 1.200.000 pintas en toda España".
En paralelo, más de 20 Irish pubs de la capital se sumaron a la celebración con conciertos y actividades especiales durante el fin de semana.
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