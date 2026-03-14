Gemma Cuervo, la actriz catalana adorada en Madrid que fue premio a la Cultura de la Comunidad

Madrid despide a una de las grandes intérpretes de su historia reciente, y también a una de sus grandes vecinas. La actriz Gemma Cuervo falleció este sábado a los 91 años tras más de seis décadas dedicadas al teatro, el cine y la televisión, dejando un legado artístico que ha marcado a varias generaciones de espectadores. La capilla ardiente se abrirá este domingo en el Tanatorio de la Paz (Tres Cantos) a partir de las 10.00 horas de la mañana.

Nacida en Barcelona en 1934, Cuervo inició su carrera en el Teatro Español Universitario y pronto comenzó a destacar en los escenarios junto a figuras como Adolfo Marsillach. Con el tiempo se convirtió en una de las actrices más respetadas de la escena española, participando en decenas de montajes teatrales y consolidando una trayectoria que atravesó varias épocas del país.

Aunque su vocación siempre estuvo profundamente ligada al teatro, su popularidad entre el gran público llegó también gracias a la televisión. Para muchos espectadores será siempre la entrañable Vicenta de la mítica serie Aquí no hay quien viva, un personaje que la acercó a millones de hogares y la convirtió en uno de los rostros más queridos de la ficción española.

Casi una centena de películas y series

A lo largo de su carrera participó en más de 60 películas y más de 30 series, además de haber trabajado intensamente en radio y doblaje. Su versatilidad la llevó a interpretar desde clásicos del teatro universal —de Shakespeare a Calderón— hasta papeles televisivos que marcaron época.

Archivo - Gemma Cuervo con sus hijos, Cayetana y Fernando, durante la entrega de los Premios Unión de Actores y Actrices que se celebra en el Circo Price, a 11 de marzo de 2024, en Madrid (España). / Europa Press - Archivo

Con el paso de los años, Madrid se convirtió también en su casa. La capital la adoptó como una de sus grandes actrices y, de hecho, su hija Cayetana nació cuando ya residía en la ciudad. Y también reconoció su trayectoria con distintos galardones, entre ellos el premio a la Cultura de la Comunidad de Madrid, además de otros reconocimientos como el Premio Max de Honor y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Y la vio en su gran pasión, el teatro.

Durante su trayectoria teatral fue protagonista de más de cien montajes en clásicos como 'El malentendido' de Albert Camus, con dirección de Adolfo Marsillach, 'Bodas de sangre de Federico García Lorca', 'La Celestina' de Fernando de Rojas, 'Los siete infantes' de Lara y 'El castigo sin venganza' de Lope de Vega, además de textos de Valle-Inclán, Robert Patrick, entre otros. También actuó y dirigió piezas como 'Siempre no es toda la vida' o 'El otro William'.

Condolencias de Ayuso y Almeida

El sábado, tras conocerse la noticia, Isabel Díaz Ayuso quiso despedir a Cuervo. "Tras una vida dedicada al teatro, al cine y a la televisión, la echaremos de menos por su forma de ser y actuar, tras haberle llegado al corazón a millones de espectadores", escribió la presidenta de la Comunidad.

Noticias relacionadas

"Lamentamos el fallecimiento de la gran actriz Gemma Cuervo. Sus más de 70 años de carrera actoral y su compromiso con el teatro, el cine y la televisión serán reconocidos este San Isidro con la Medalla de Honor de Madrid. Todo nuestro cariño a su familia y seres queridos", anunció por su parte el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida en su cuenta de X.