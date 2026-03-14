Falcao, leyenda del Atlético, sobre Van Gaal: "Me humilló, a mí y a Valdés. Me tocó tragar veneno"

Radamel Falcao, delantero colombiano de 40 años y leyenda del Atlético de Madrid o del Mónaco, repasó su extensa trayectoria en el podcast de su excompañero Mario Suárez, 'El camino de Mario'. Sin duda, entre los momentos más complicados que vivió, además de su salida del cuadro colchonero y su vuelta frustrada, algo inédito hasta la fecha, se encuentra la lesión de cruzado que le dejó sin disputar su primer Mundial.

James Rodríguez y Falcao lideran a Colombia. / EFE

“Sabía que me quedaba sin Mundial. Pensé: ‘A la mierda todo’. Fue un ‘palazo’ durísimo. Mientras ellos (mis compañeros de la selección) iban en el bus, yo iba en coche con un amigo y me quebré”, relató sobre la grave lesión que sufrió a cinco meses de la Copa del Mundo de 2014, celebrada en Brasil. En aquella edición del Copa Mundial de la FIFA 2014, los cafeteros cedieron ante la anfitriona, Brasil, en cuartos de final.

Van Gaal es complicado. Lo bueno de él es que te dice las cosas a la cara Radamel Falcao — Exjugador del Atlético

Después de aquello, Radamel Falcao se fue al Manchester United, su primera experiencia en la Premier League: “Junto a Barça, Madrid, Bayern y la Juve, son los más grandes. Llegué en un momento erróneo: se acababa de ir Ferguson y el club estaba desubicado. No paraban de hacer cagadas. Estaba Van Gaal, que es complicado. Lo bueno de él es que te dice las cosas a la cara. Me decía la verdad. O su verdad”, explicó.

Van Gaal, un tipo especial

“Yo estaba siendo titular, me voy a la selección y vuelvo, y me dice que quiere cambiar el sistema. ‘Voy a poner a Van Persie por delante de ti’, me dijo. Ya vi que había intereses más allá de elegir entre un jugador u otro. De todas maneras, acabó peleado con Van Persie y Robin se fue del club después”, desarrolló.

Y la cosa no quedó ahí. Falcao, uno de los mejores ‘9’ del fútbol moderno, llegó a jugar con el equipo sub-21 del United por orden de Van Gaal. “Eso es lo que no entiendo de él. Dice que si alguien no juega debe ir con el reserva, pero si eres Radamel Falcao o Victor Valdés, ahórrate la humillación, pienso. Como dice Bielsa, me tocó tragar veneno e ir a jugar”.

Radamel Falcao, durante su charla en 'El camino de Mario'. / El camino de Mario

Después cambió Old Trafford por Stamford Bridge, donde coincidió con José Mourinho, aunque tuvo una experiencia turbulenta con el luso: “Había salido campeón un mes atrás, pero en los primeros partidos les hablaba a Hazard y a Terry como si fueran de la reserva. ‘¿Dónde me metí?’, pensaba. Hazard venía de hacer campeón al equipo y le decía que no le hiciera perder los partidos. Duró hasta diciembre. Él no entraba al gimnasio. Él disfrutaba del fútbol. Corría un kilómetro y hacía la diferencia; nosotros corríamos cuatro. Con la edad, entonces llegan los problemas”, señaló sobre el crack belga.

El regreso al Atlético que nunca existió

Eso sí, en la carrera de Falcao siempre habrá una espina clavada: el regreso frustrado al Atlético. Estuvo muy cerca, tanto que llegó a hacer noche en Madrid a la espera de cerrar el acuerdo, pero alguien del cuerpo técnico lo descartó: “No fue el Cholo. La gente no lo sabe, pero el club lo podría haber gestionado muchísimo mejor. Fue complicado. Hay que partir de la base del respeto: no era un desconocido”.

Volvió al Mónaco y allí coincidió con Kylian Mbappé. “Carrillo me dijo: ‘Este es buenísimo, pero no la pasa’. Era muy maduro para su edad. Yo era el capitán y, un día, de camino a la ciudad deportiva, me paró su mamá para decirme que me autorizaba a regañar a su hijo. Está bien rodeado y protegido, con valores y respetuoso. Cuando tuvo que elegir entre Madrid y PSG, le dije que en el Madrid era más fácil que ganase un Balón de Oro. Recuerdo que la fase defensiva le costaba mucho; tenía que apretarlo con eso”.

También pasó por el Rayo Vallecano: “Estaba hablando con el Mallorca, pero tú (Mario Suárez) me dijiste que, para ir a Mallorca, viniese a Madrid. Me dijiste que me llamaría el presidente. Al final lo hizo. Me cambió las condiciones en el último momento, pero quería ir y acepté. Aluciné en la presentación, cuando todos lo insultaban", comentó.

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Finalmente, tuvo ofertas exóticas para irse a China y reconoció rechazar "hasta 14 millones de euros" para irse del Mónaco. "Vino el entrandor y me dijo: 'El club te va a vender a China'. Dije que no, pero me coje un año después y me voy". Sin duda, un delantero icónico.