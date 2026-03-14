El exfutbolista del Getafe que era un gran fan de Torrente... y ha hecho un cameo en la última película de la saga

El estreno de Torrente, Presidente este viernes ha estado rodeado de una gran expectación. La película supone el regreso de la saga más taquillera del cine español más de una década después de la última entrega y lo hace con una nueva trama en la que el personaje interpretado por Segura se adentra en la política.

El estreno estuvo marcado por la ausencia de pases previos para los medios de comunicación. Santiago Segura justificó esta decisión como una "deferencia" hacia sus seguidores, con el objetivo de evitar filtraciones sobre los cameos y giros del guion. Así evitó que se filtrara la llamativa colección de cameos de la película, uno de los grandes atractivos de cada episodio de la saga.

(ATENCIÓN, SPOILERS)

Kevin Spacey, actor americano, que fue despedido de 'House of cards' y borrado de una película tras las acusaciones de agresiones sexuales y conductas inapropiadas, Alec Baldwin, que repite tras participar en la quinta entrega o el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy son algunos de los más llamativos.

Pablo Motos y Juan del Val, cameos en 'Torrente Presidente' / Atresmedia/Planeta

También salen otros rostros conocidos como Carlos Herrera, Ana Rosa Quintana, Bertín Osborne, Pablo Motos, Cristina Pardo, José Yelamo, Vito Quiles, José Luis Moreno, el pequeño Nicolás, Fernando Esteso, Esther Cañadas, Yola Berrocal, Kiko Rivera, Juan del Val, Jordi Évole, Jordi Sánchez, Cristina Pardo, José Luis Moreno, Gonzalo Miró, Florentino Fernández, Barragán, Cañita Brava, Carlos Latre, Leo Harlem, Jesulín de Ubrique, El Gran Wyoming y Javier Cámara

Uno de los más divertidos es el de Dani Güiza, que repite tras su presencia en la quinta película de la saga, hace 12 años, y que tiene una especial relación con Torrente. El delantero gaditano tuvo una gran carrera, siendo campeón de Europa con España en 2008 y pichichi de LaLiga con el Mallorca en la temporada 2007-08. Pero uno de sus momentos más recordados no llegó en el campo de juego.

"Actor favorito: Torrente"

Cuando militaba en el Getafe, Güiza protagonizó una entrevista en formato cuestionario rápido. La idea era sencilla: preguntas breves, respuestas espontáneas. Pero lo que salió de ahí fue oro viral para las redes sociales, que empezaban a despegar en esa época.

Cuando le preguntaron por su película favorita, Güiza respondió con una seguridad absoluta: “Torrente”. La cosa se puso aún mejor cuando llegó la siguiente pregunta: “¿Actor favorito?”. Su respuesta, nuevamente contundente: “Torrente”.

Pero es que la cosa fue más allá, porque cuando le preguntaron por su actriz favorita, Güiza respondió: "¿Como se llama la pescadera, la que se pone a chillar: '¡Torrente, Torrente!'? No me acuerdo del nombre, pero esa".

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La mezcla de naturalidad, desconcierto y sinceridad convirtió aquel momento en un meme inmediato. Durante años el vídeo ha circulado por redes sociales, recopilaciones de YouTube y conversaciones futboleras, siguiendo vigente a día de hoy. Y más tras conocerse el papel del exfutbolista en Torrente, presidente.