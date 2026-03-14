El día que Habermas habló por primera vez en el Congreso de un país: fue en Madrid y reflexionó sobre la cultura occidental

El 26 de noviembre de 1984 el Congreso de los Diputados recibió una visita poco habitual, el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas ofreció una conferencia bajo el nombre “El fin de una utopía”. A este evento, que tuvo lugar en un momento en el que la democracia española aún no estaba asentada, acudieron diputados, académicos y miembros de la sociedad civil interesados en los análisis de uno de los pensadores más destacados del siglo XX.

Habermas, conocido por su teoría de la racionalidad comunicativa y sus reflexiones sobre democracia y modernidad, abordó en Madrid un tema central: el fracaso de las grandes utopías políticas del siglo XX, desde el comunismo hasta los movimientos revolucionarios, y la necesidad de replantear la acción política sobre bases realistas y deliberativas.

“Las utopías abstractas generan expectativas que rara vez se cumplen, y esto puede derivar en frustración o incluso autoritarismo”, afirmó el filósofo durante su intervención, insistiendo en que la política democrática moderna debe centrarse en proyectos alcanzables, ajustados a la complejidad social.

El eje de la conferencia fue la democracia deliberativa, concepto clave en la obra de Habermas. Según él, la legitimidad política no proviene únicamente de los procedimientos formales, como elecciones y parlamento, sino también del diálogo público y la participación ciudadana, donde la sociedad civil puede debatir críticamente y alcanzar consensos. En el contexto español, recién salido de la dictadura franquista, estas ideas ofrecían un marco conceptual para consolidar la democracia y fortalecer las instituciones.

Además, Habermas dedicó parte de su intervención a reflexionar sobre España y Europa, señalando los desafíos de una transición política reciente y el papel de la deliberación como herramienta para evitar conflictos y fomentar la cohesión social. Su análisis situó a España como un ejemplo de cómo los países pueden superar sistemas autoritarios mediante estrategias pragmáticas y consensuadas.

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La conferencia fue recibida con gran interés y marcó un hito simbólico y académico, acercando a un público español conceptos fundamentales de la teoría crítica y la filosofía política contemporánea. Para muchos, la visita de Habermas representó un puente entre la reflexión teórica y la práctica democrática en un país que buscaba definir su futuro tras décadas de autoritarismo.