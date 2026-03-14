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Descubre las exposiciones del Thyssen de noche: una experiencia cultural con acceso gratuito los sábados

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza abre gratis los sábados por la noche con acceso a varias exposiciones temporales

Una exposición antigua en el Museo Thyssen.

Una exposición antigua en el Museo Thyssen. / Delegaciones

Gloria Barrios

Entrar al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza cuando ya ha caído la noche es una forma distinta de recorrer sus salas. Los sábados, el museo madrileño propone Noches Thyssen, una iniciativa que permite visitar el museo de 21:00 a 23:00 horas con entrada gratuita.

Durante ese horario se pueden recorrer las exposiciones temporales situadas en la planta baja y en la planta -1 del museo, lo que permite descubrir algunas de las muestras del museo en un ambiente más tranquilo que durante el día.

Exposiciones que se pueden ver en la visita nocturna

Entre las colecciones que actualmente se muestran en el museo figuran “Hammershøi. El ojo que escucha”, dedicada al pintor danés conocido por sus interiores silenciosos y atmosféricos, y “Roman Khimei y Yarema Malashchuk. Pedagogías de guerra”, una muestra centrada en la obra de estos artistas contemporáneos.

MÁS INFORMACIÓN

Evento: Noches Thyssen

Lugar: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Fecha: Sábados

Horario: 21:00 – 23:00 h

Duración: 2 horas

Precio: Gratuito

Más información:

https://www.esmadrid.com/agenda/noches-thyssen-sabados-museo-nacional-thyssen-bornemisza

https://www.museothyssen.org/visita/agenda?date=2026-03-14

El museo también presenta el montaje especial Rauschenberg: Express. En movimiento, dedicado al artista estadounidense Robert Rauschenberg, además de la exposición de pequeño formato “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, centrada en la figura histórica de la llamada Reina Roja de Palenque.

Además del recorrido por las exposiciones, las Noches Thyssen suelen incluir música en directo, lo que transforma la visita en una experiencia cultural que combina arte y programación musical dentro del propio museo.

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Recorrer el Thyssen por la noche permite descubrir sus exposiciones en un ambiente distinto al habitual y disfrutar de uno de los grandes museos de Madrid cuando el resto de la ciudad empieza a bajar el ritmo.

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