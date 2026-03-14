De Cristiano Ronaldo a Mbappé: el restaurante de moda entre los futbolistas en Madrid

El nombre de Kylian Mbappé vuelve a ocupar titulares en España. Pero esta vez el delantero del Real Madrid no está en el foco por sus actuaciones sobre el césped, sino por su vida personal. En los últimos días han circulado vídeos y fotografías que apuntan a un posible acercamiento entre el futbolista francés y la actriz Ester Expósito.

Aunque no ha habido confirmación pública, las imágenes sugieren que al menos han compartido alguna cita. Si la historia continúa avanzando, no sería extraño que ambos comiencen a dejarse ver con mayor frecuencia por la capital. Y entre los lugares que podrían elegir para un encuentro discreto aparece Leña, un restaurante que, según diversas informaciones, figura entre los preferidos del jugador.

Un restaurante habitual para el delantero francés

La relación de Mbappé con este local no es reciente. Ya en 2022, antes incluso de vestir la camiseta del Real Madrid, fue visto allí junto a su amigo y también futbolista Achraf Hakimi, formado en la cantera blanca. Desde entonces, el delantero habría regresado en varias ocasiones.

Leña es uno de los proyectos gastronómicos del chef andaluz Dani García. El cocinero sorprendió al sector cuando decidió cerrar su restaurante con tres estrellas Michelin para emprender una nueva etapa centrada en conceptos más accesibles y compatibles con su vida personal. Hoy dirige un grupo con más de veinte restaurantes repartidos por distintos países, incluidos Estados Unidos, Emiratos Árabes y España.

El atractivo de sus locales va más allá de la cocina: también se han convertido en punto de encuentro para rostros conocidos. Entre quienes han pasado por sus mesas figura el exmadridista Cristiano Ronaldo.

Cocina a la brasa como seña de identidad

La carta del restaurante gira en torno al fuego y al producto. Entrantes, verduras, pescados y, sobre todo, carnes a la parrilla componen una propuesta pensada para compartir y disfrutar sin prisas.

Uno de los platos más populares son los llamados yakipinchos, brochetas de carne a la brasa que se pueden probar por menos de 40 euros, con variantes que van desde el muslo de pollo hasta el apreciado wagyu.

Entre otras opciones destacadas del menú aparecen propuestas como el ribeye de vaca vieja (65 euros), el porterhouse de ternera (85 euros), la chuleta especial Dani García (145 euros), el ribeye de angus (120 euros) o el solomillo a la brasa (42 euros). También hay espacio para el pescado y el marisco, con elaboraciones como el carabinero a la parrilla (75 euros), además de platos más informales como las baby burgers (25 euros) o el pulpo a la brasa para compartir (22 euros).

Para quienes prefieren un plan más relajado, el restaurante ofrece además un brunch durante el fin de semana. Los sábados y domingos, entre las 11:00 y las 12:30, se puede disfrutar de un menú que incluye entrante para compartir, plato principal, postre y bebida por 45 euros por persona.

En pleno Paseo de la Castellana

El restaurante forma parte de un concepto que también está presente en destinos como Dubái, Marbella o Barcelona. En Madrid se ubica en el bajo del Hyatt Regency Hesperia Madrid, en el barrio de Ríos Rosas, una zona bien comunicada de la capital.

El local abre de lunes a viernes de 13:00 a 1:30 horas, mientras que los fines de semana adelanta su apertura a las 11:00. Aunque dispone de aparcamiento, el transporte público suele ser la alternativa más cómoda para llegar, gracias a varias líneas de autobús, Cercanías y metro que conectan con el entorno del Paseo de la Castellana.

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Un escenario que, quién sabe, podría convertirse en el próximo lugar donde Mbappé y Ester Expósito vuelvan a coincidir.