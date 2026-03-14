OCIO EN MADRID
Conciertos y desfiles: el San Patricio Madrid Fest llena de cultura irlandesa el centro de la capital
El festival celebra su programación con un desfile por Gran Vía, conciertos en Callao y actos en el centro de la ciudad
Gloria Barrios
El San Patricio Madrid Fest vuelve a la capital con desfiles, conciertos y actividades vinculadas a la cultura irlandesa que se desarrollarán en distintos puntos del centro de Madrid.
La programación arranca este sábado con varias actividades repartidas por el centro de la ciudad. A las 12:00 horas, la St. Laurence O’Toole Pipe Band actuará en la Plaza de Callao, acercando al público el sonido tradicional de las bandas de gaitas irlandesas.
Uno de los momentos más llamativos del festival llegará por la tarde con el Desfile de San Patricio, que recorrerá la Gran Vía a partir de las 17:00 horas.
MÁS INFORMACIÓN
- Evento: San Patricio Madrid Fest
- Lugar: Centro de Madrid (Calle de la Montera, Gran Vía y Plaza de Callao)
- Fecha: 14 de marzo de 2026
- Más información:
- https://saintpatricks.es/
- https://saintpatricks.es/#programa1
- https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Incidencias-de-Trafico/Principales-incidencias-en-la-ciudad/Plan-de-movilidad-del-evento-San-Patricio-Madrid-Fest-2026-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4068a5c9fe2cc910VgnVCM200000f921e388RCRD&vgnextchannel=cbe0aa2dedcb1610VgnVCM2000001f4a900aRCRD
La jornada continuará a las 20:00 horas con el Concierto San Patricio Madrid Fest, que tendrá lugar también en la Plaza de Callao y contará con la actuación de la St. Laurence O’Toole Pipe Band junto a Bras Rodrigo.
Plan especial de movilidad durante el evento
Con motivo del desfile y de las actividades previstas en el centro de la ciudad, el Ayuntamiento de Madrid ha preparado un plan especial de movilidad para facilitar el desarrollo del evento.
Durante el desfile y los actos programados habrá restricciones de tráfico y cortes puntuales en el entorno de Gran Vía y Callao, por lo que se recomienda acceder a la zona utilizando transporte público.
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