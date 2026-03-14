SUBVENCIONES
La Comunidad de Madrid destina 700.000 euros en ayudas a centros sociales para personas con enfermedad mental
La nueva convocatoria está dirigida a entidades sin ánimo de lucro y permitirá reforzar recursos asistenciales, mejorar la formación de los profesionales y modernizar instalaciones
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana una nueva convocatoria de ayudas por valor de 700.000 euros destinada a centros sociales que atienden a personas con enfermedad mental grave y duradera. Podrán solicitarlas entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en el ámbito de la atención y el acompañamiento a estos ciudadanos.
Estas subvenciones permitirán reforzar los diferentes recursos asistenciales gestionados por las organizaciones que concurran, así como mejorar la formación de sus profesionales, implantar nuevos sistemas de calidad o acometer actuaciones de mantenimiento y modernización de sus instalaciones.
En la convocatoria correspondiente a 2025 se presentaron 17 entidades que gestionan 27 dispositivos: 14 servicios de información y orientación, 12 de convivencia familiar y social, y un centro de día. En total, estas ayudas beneficiaron a 15.378 madrileños.
La Comunidad de Madrid cuenta con una red pública dirigida a personas con enfermedad mental grave y duradera que suma 7.088 plazas. Sus trabajadores desarrollan actuaciones rehabilitadoras en coordinación con los equipos de Salud Mental para favorecer las capacidades, la autonomía, la inclusión y la calidad de vida de los usuarios.
Esta red está integrada por 234 centros y servicios, entre ellos centros de día, recursos de rehabilitación psicosocial y laboral, equipos de apoyo comunitario que se desplazan a los domicilios, residencias, pisos supervisados, plazas en pensiones y servicios especializados de atención a personas sin hogar. En el conjunto de estos dispositivos trabajan más de 1.500 profesionales.
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