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SUBVENCIONES

La Comunidad de Madrid destina 700.000 euros en ayudas a centros sociales para personas con enfermedad mental

La nueva convocatoria está dirigida a entidades sin ánimo de lucro y permitirá reforzar recursos asistenciales, mejorar la formación de los profesionales y modernizar instalaciones

La Comunidad de Madrid aprueba una nueva línea de ayudas para centros que atienden a personas con enfermedad mental grave y duradera.

La Comunidad de Madrid aprueba una nueva línea de ayudas para centros que atienden a personas con enfermedad mental grave y duradera. / Comunidad de Madrid

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana una nueva convocatoria de ayudas por valor de 700.000 euros destinada a centros sociales que atienden a personas con enfermedad mental grave y duradera. Podrán solicitarlas entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en el ámbito de la atención y el acompañamiento a estos ciudadanos.

Estas subvenciones permitirán reforzar los diferentes recursos asistenciales gestionados por las organizaciones que concurran, así como mejorar la formación de sus profesionales, implantar nuevos sistemas de calidad o acometer actuaciones de mantenimiento y modernización de sus instalaciones.

En la convocatoria correspondiente a 2025 se presentaron 17 entidades que gestionan 27 dispositivos: 14 servicios de información y orientación, 12 de convivencia familiar y social, y un centro de día. En total, estas ayudas beneficiaron a 15.378 madrileños.

La Comunidad de Madrid cuenta con una red pública dirigida a personas con enfermedad mental grave y duradera que suma 7.088 plazas. Sus trabajadores desarrollan actuaciones rehabilitadoras en coordinación con los equipos de Salud Mental para favorecer las capacidades, la autonomía, la inclusión y la calidad de vida de los usuarios.

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Esta red está integrada por 234 centros y servicios, entre ellos centros de día, recursos de rehabilitación psicosocial y laboral, equipos de apoyo comunitario que se desplazan a los domicilios, residencias, pisos supervisados, plazas en pensiones y servicios especializados de atención a personas sin hogar. En el conjunto de estos dispositivos trabajan más de 1.500 profesionales.

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