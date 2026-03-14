EN PINILLA DEL VALLE
La Comunidad de Madrid abre el plazo para reservar visitas guiadas al Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales
A 80 kilómetros de Madrid se puede visitar un lugar único para descubrir los modos de vida de los neandertales, junto con el ambiente y la fauna con la que estos convivieron entre 150.000 y 40.000 años atrás
EFE
La Comunidad de Madrid abrirá este domingo el plazo para solicitar visitas guiadas al Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales, situado en Pinilla del Valle y cuyos yacimientos podrán visitarse desde el próximo 1 de abril y hasta el 30 de noviembre, a excepción del período entre el 15 de agosto y 15 de septiembre, cuando se realizan trabajos de excavación.
Según detalla en una nota el Gobierno regional, las visitas están dirigidas tanto a grupos escolares como al público en general y podrán reservarse a través de la página web www.elvalledelosneandertales.com, sin límite en el número de entradas por solicitud.
El precio es de dos euros para adultos y de un euro para niños entre 8 y 12 años. En el caso de menores de hasta 7 años, la entrada es gratuita.
El recorrido por los yacimientos se realizará siempre acompañado por miembros del equipo de investigación de Pinilla del Valle, en grupos de hasta 25 personas. A lo largo de unas dos horas y cuatro kilómetros de itinerario, los visitantes recorren los yacimientos de Cueva del Camino, Cueva Des-Cubierta, Cueva de la Buena Pinta, Abrigo de Navalmaíllo y Cueva Chica.
Ubicado en el Valle Alto del río Lozoya, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Madrid, los yacimientos del Calvero de la Higuera "constituyen un lugar único para descubrir los modos de vida de los neandertales, junto con el ambiente y la fauna con la que estos convivieron entre 150.000 y 40.000 años atrás", dice la Comunidad.
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