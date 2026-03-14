Ayuso agita el fantasma del fraude electoral con la vista en las próximas generales: "Hay motivos para pedir plena seguridad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reabierto el debate sobre la seguridad electoral al asegurar que "cada vez hay motivos para pedir plena seguridad en el voto de las próximas Elecciones Generales". La dirigente madrileña reaccionó así en X (antes Twitter) a una denuncia sobre aplicaciones que permitirían simular documentos oficiales en el móvil y facilitar una eventual suplantación de identidad en los colegios electorales.

La denuncia, difundida por la periodista Isabel Durán en El Debate, sostiene que la aplicación miDGT se apoya en un código QR dinámico para validar en tiempo real la autenticidad del documento. Sin embargo, ese sistema de verificación no estaría operativo en las mesas electorales, lo que permitiría reproducir visualmente la interfaz con datos y fotografías de otros ciudadanos.

La información añade que se habría clonado la apariencia de aplicaciones oficiales y asignado identidades distintas a una misma fotografía. Aun así, precisa que para convertir esa suplantación en un voto efectivo haría falta contar con datos reales del censo y saber qué electores no han acudido a votar. Además, apunta a que los partidos conocen durante la jornada qué ciudadanos han votado y cuáles no a través de las listas de cada mesa, lo que, según esa hipótesis, permitiría intentar ese fraude con identidades reales.

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Fue esa publicación la que llevó a Ayuso a cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras reclamar "plena seguridad" en el voto. "El que promueve manifestaciones -a todas luces ilegales- en jornada de reflexión; ató el Constitucional urgentemente; nacionaliza masivamente; con denuncias de pucherazos en el voto por correo en varias provincias; llegó con urnas de cartón a dirigir su partido; con pactos tramposos para llegar al Gobierno, ahora pretende esto".