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El análisis de ADN, clave para optimizar el rendimiento y la salud de jóvenes futbolistas en la Comunidad de Madrid

Un acuerdo entre 'Precision for Health' y 'ProLiga' permitirá aplicar estudios de ADN a jugadores de clubes no profesionales para personalizar entrenamiento, alimentación y recuperación

La Comunidad de Madrid aplica la nutrigenética para mejorar el rendimiento de futbolistas no profesionales.

La Comunidad de Madrid aplica la nutrigenética para mejorar el rendimiento de futbolistas no profesionales. / Comunidad de Madrid

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

La Comunidad de Madrid aplicará la investigación nutrigenética al deporte base gracias a un acuerdo entre Precision for Health, empresa biotecnológica surgida de las investigaciones del Instituto de Estudios Avanzados IMDEA Nutrición, y ProLiga, entidad que agrupa a más de 300 clubes de fútbol no profesional.

La iniciativa tiene como objetivo reducir el riesgo de lesiones, potenciar el rendimiento y mejorar la salud de los jugadores más jóvenes mediante el estudio de su ADN.

Un plan personalizado a partir de una muestra de saliva

El programa se desarrollará a través de ChronoSport, una solución que combina un test genético con un plan de acción personalizado. A partir de una muestra de saliva, el sistema ofrece pautas adaptadas a cada deportista sobre entrenamiento, alimentación y recuperación, con la intención de optimizar tanto el rendimiento como la salud general.

Para ello, se analizan 26 variantes genéticas relacionadas con factores como el riesgo de lesión, la potencia frente a la resistencia, la capacidad de recuperación, el metabolismo y los biorritmos.

Según explica el proyecto, en las categorías de base muchas decisiones nutricionales siguen apoyándose en protocolos generales y en la experiencia acumulada, sin contar siempre con datos objetivos sobre las diferencias individuales entre deportistas.

Aspectos como la genética, el metabolismo, el riesgo de lesión o la capacidad real de esfuerzo no siempre se miden con precisión. Con esta alianza entre investigación y clubes de fútbol, la nutrigenética se incorpora así a la práctica deportiva para cubrir ese margen de personalización.

Sueño, digestión y ritmos diarios

El análisis permite conocer cómo procesa el cuerpo los nutrientes, una información que puede servir para ajustar la alimentación y mejorar la energía, la resistencia y la recuperación.

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Además, el estudio busca identificar la predisposición genética al rendimiento deportivo, con el fin de facilitar entrenamientos más eficaces y seguros desde el inicio. También analiza la influencia de los genes en el sueño, la digestión y los ritmos diarios, con la intención de ayudar a ordenar mejor los hábitos cotidianos, favorecer el descanso y promover una vida más saludable.

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