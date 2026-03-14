DEPORTE
El análisis de ADN, clave para optimizar el rendimiento y la salud de jóvenes futbolistas en la Comunidad de Madrid
Un acuerdo entre 'Precision for Health' y 'ProLiga' permitirá aplicar estudios de ADN a jugadores de clubes no profesionales para personalizar entrenamiento, alimentación y recuperación
La Comunidad de Madrid aplicará la investigación nutrigenética al deporte base gracias a un acuerdo entre Precision for Health, empresa biotecnológica surgida de las investigaciones del Instituto de Estudios Avanzados IMDEA Nutrición, y ProLiga, entidad que agrupa a más de 300 clubes de fútbol no profesional.
La iniciativa tiene como objetivo reducir el riesgo de lesiones, potenciar el rendimiento y mejorar la salud de los jugadores más jóvenes mediante el estudio de su ADN.
Un plan personalizado a partir de una muestra de saliva
El programa se desarrollará a través de ChronoSport, una solución que combina un test genético con un plan de acción personalizado. A partir de una muestra de saliva, el sistema ofrece pautas adaptadas a cada deportista sobre entrenamiento, alimentación y recuperación, con la intención de optimizar tanto el rendimiento como la salud general.
Para ello, se analizan 26 variantes genéticas relacionadas con factores como el riesgo de lesión, la potencia frente a la resistencia, la capacidad de recuperación, el metabolismo y los biorritmos.
Según explica el proyecto, en las categorías de base muchas decisiones nutricionales siguen apoyándose en protocolos generales y en la experiencia acumulada, sin contar siempre con datos objetivos sobre las diferencias individuales entre deportistas.
Aspectos como la genética, el metabolismo, el riesgo de lesión o la capacidad real de esfuerzo no siempre se miden con precisión. Con esta alianza entre investigación y clubes de fútbol, la nutrigenética se incorpora así a la práctica deportiva para cubrir ese margen de personalización.
Sueño, digestión y ritmos diarios
El análisis permite conocer cómo procesa el cuerpo los nutrientes, una información que puede servir para ajustar la alimentación y mejorar la energía, la resistencia y la recuperación.
Además, el estudio busca identificar la predisposición genética al rendimiento deportivo, con el fin de facilitar entrenamientos más eficaces y seguros desde el inicio. También analiza la influencia de los genes en el sueño, la digestión y los ritmos diarios, con la intención de ayudar a ordenar mejor los hábitos cotidianos, favorecer el descanso y promover una vida más saludable.
- Los madrileños sentencian 'Torrente Presidente' tras su primera sesión: 'Es una radiografía perfecta de lo que somos
- Decenas de familias se encierran en el colegio Miguel Hernández de Getafe para denunciar 'falta de recursos y estabilidad docente
- Del Metropolitano a Ponzano: Koke, Griezmann, Llorente y Lenglet celebran la victoria ante el Tottenham visitando la mítica cervecería El Doble
- Anita Sánchez Pandal, primera y única mujer práctico militar en las Fuerzas Armadas: 'Llegará el día que tengamos una almirante; es solo cuestión de tiempo
- Los madrileños se resignan ante la subida del precio de los carburantes: 'Quitaremos dinero de otro sitio para poder movernos
- La Comunidad de Madrid ofrece 350.000 nuevas plazas para disfrutar de la jubilación: cómo inscribirse en las Rutas Culturales del Imserso
- Es oficial: se cancela Madrilucía 2026 por 'causas técnicas ajenas al proyecto
- La Comunidad de Madrid ofrecerá ayudas de hasta 3.000 euros para personas con discapacidad: requisitos, solicitud y cómo obtener la cuantía máxima