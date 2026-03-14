El análisis de ADN, clave para optimizar el rendimiento y la salud de jóvenes futbolistas en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid aplicará la investigación nutrigenética al deporte base gracias a un acuerdo entre Precision for Health, empresa biotecnológica surgida de las investigaciones del Instituto de Estudios Avanzados IMDEA Nutrición, y ProLiga, entidad que agrupa a más de 300 clubes de fútbol no profesional.

La iniciativa tiene como objetivo reducir el riesgo de lesiones, potenciar el rendimiento y mejorar la salud de los jugadores más jóvenes mediante el estudio de su ADN.

Un plan personalizado a partir de una muestra de saliva

El programa se desarrollará a través de ChronoSport, una solución que combina un test genético con un plan de acción personalizado. A partir de una muestra de saliva, el sistema ofrece pautas adaptadas a cada deportista sobre entrenamiento, alimentación y recuperación, con la intención de optimizar tanto el rendimiento como la salud general.

Para ello, se analizan 26 variantes genéticas relacionadas con factores como el riesgo de lesión, la potencia frente a la resistencia, la capacidad de recuperación, el metabolismo y los biorritmos.

Según explica el proyecto, en las categorías de base muchas decisiones nutricionales siguen apoyándose en protocolos generales y en la experiencia acumulada, sin contar siempre con datos objetivos sobre las diferencias individuales entre deportistas.

Aspectos como la genética, el metabolismo, el riesgo de lesión o la capacidad real de esfuerzo no siempre se miden con precisión. Con esta alianza entre investigación y clubes de fútbol, la nutrigenética se incorpora así a la práctica deportiva para cubrir ese margen de personalización.

Sueño, digestión y ritmos diarios

El análisis permite conocer cómo procesa el cuerpo los nutrientes, una información que puede servir para ajustar la alimentación y mejorar la energía, la resistencia y la recuperación.

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Además, el estudio busca identificar la predisposición genética al rendimiento deportivo, con el fin de facilitar entrenamientos más eficaces y seguros desde el inicio. También analiza la influencia de los genes en el sueño, la digestión y los ritmos diarios, con la intención de ayudar a ordenar mejor los hábitos cotidianos, favorecer el descanso y promover una vida más saludable.