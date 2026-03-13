Un viaje en tren histórico desde Madrid hasta El Escorial siguiendo los pasos de Felipe II

Cada temporada, un tren turístico parte desde la estación de Príncipe Pío, en Madrid, para recrear uno de los viajes más vinculados a la historia del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. El Tren de Felipe II propone una excursión cultural que combina un trayecto ferroviario histórico con visitas guiadas al municipio y al conjunto monumental impulsado por el monarca.

El recorrido se realiza en vagones históricos de los años cuarenta y una locomotora de los años sesenta, un detalle que refuerza la ambientación de época durante el trayecto. El viaje en tren dura unos 50 minutos, tiempo en el que los viajeros realizan el recorrido hasta la estación de El Escorial, situada a pocos kilómetros del monasterio.

Una visita por el casco histórico de El Escorial

La experiencia no se limita al trayecto ferroviario. Una vez en destino, el programa incluye diferentes modalidades de visita que permiten descubrir el municipio y el conjunto monumental desde distintos enfoques. Una de ellas es el Pack Imperial, que incorpora una visita guiada de 40 minutos por el casco histórico de San Lorenzo de El Escorial y un recorrido de 90 minutos por el Real Monasterio.

Otra opción es el Pack Leyendas, que se centra en algunos espacios del entorno natural vinculados a la historia del lugar, como el Bosque de Felipe II o los jardines de la Casita del Infante. También existe el Pack Travesía, pensado para quienes prefieren recorrer el monasterio por libre tras llegar en tren al municipio.

Fechas, horas y precio

El tren parte de Madrid a las 10:00 de la mañana y el regreso desde la estación de El Escorial está previsto a las 17:15, lo que convierte la actividad en una excursión de día completo desde la capital. La temporada del tren turístico se desarrolla entre el 21 de marzo y el 12 de diciembre, con salidas programadas en diferentes fechas a lo largo del año.

Los precios dependen del tipo de experiencia elegida. El Pack Travesía parte de 18 euros, mientras que el Pack Leyendas cuesta 27 euros y el Pack Imperial alcanza los 37 euros, con tarifas reducidas para niños de 4 a 12 años y entrada gratuita para menores de 0 a 3 años.

La propuesta combina así viaje ferroviario histórico, recreación de época y recorrido cultural en torno a uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes del Renacimiento español, el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.