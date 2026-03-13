Vecinos de la Plaza Mayor piden trasladar la 'fan zone' del fútbol a otra zona de Madrid

Vecinos de la Plaza Mayor han pedido la reubicación de la 'fan zone' de aficionados de fútbol que se instala en este enclave en algunos encuentros internacionales al considerar que su impacto sobre residentes y visitantes "ha dejado de ser puntual para convertirse en un problema estructural y difícilmente soportable".

Así se lo han trasladado en un escrito al concejal presidente de la Junta Municipal del distrito Centro, Carlos Segura, en el que le solicitan que haga llegar esta petición al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, con el objetivo de que se estudie el traslado de esta 'fan zone' a otro punto de la ciudad.

En un comunicado, los vecinos advierten de los problemas de convivencia que generan estas concentraciones y piden la mediación entre administraciones para establecer un protocolo de actuación conjunto que permita frenar una situación que, aseguran, "deteriora gravemente la convivencia y la imagen de la Plaza Mayor".

Además, reclaman que la Junta Municipal de Centro valore la adopción de medidas más restrictivas en la venta de alcohol en los establecimientos que atienden a esta clientela y que se refuerce el control de la venta ambulante por parte de la Policía Municipal.

Asimismo, solicitan al Ayuntamiento más vigilancia a la sobresaturación generada por algunos locales que, según denuncian, no controlan adecuadamente a su clientela, así como la posibilidad de adelantar el cierre de terrazas en caso de disturbios o consumo de alcohol en la vía pública.

"Un perjuicio grave y reiterado"

Desde la Junta Municipal de Centro consideran que la decisión de UEFA y Delegación del Gobierno de designar la Plaza Mayor como uno de los principales puntos de concentración de estas aficiones genera "un perjuicio grave y reiterado" para la misma, sus vecinos, los comerciantes y el conjunto del distrito.

Todo ello, subrayan, sin que ninguno de los principales estadios de la capital, el Riyadh Air Metropolitano y Santiago Bernabéu, se ubique en las proximidades de este enclave.

Según han explicado a Europa Press fuentes municipales, el distrito ha mantenido varias reuniones en los últimos tres años con la Asociación de Vecinos de la Plaza Mayor para instar a la Delegación del Gobierno a modificar este punto de referencia, que consideran "inadecuado e injustificado".

No obstante, señalan que no han recibido la carta formal de los vecinos solicitando este cambio hasta este martes, 11 de marzo. En estos momentos, la Junta de Centro está preparando un requerimiento para remitirlo a la Delegación del Gobierno y reclamar que su titular, Francisco Martín, "asuma su responsabilidad y actúe de forma inmediata" en este asunto.