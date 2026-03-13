GASTRONOMÍA
La torrija, un dulce que Latasia ha consolidado en Madrid: del brioche artesano al caramelo salado
El secreto de la exitosa torrija de Latasia reside en su elaboración: se tuesta en sartén con mantequilla y azúcar, usando ingredientes madrileños como el pan brioche artesano y la vainilla Bourbon
En el panorama gastronómico de Madrid, la torrija ha dejado de ser un dulce exclusivo de la Semana Santa para convertirse en un plato fijo en muchas cartas. El restaurante Latasia, situado en el Paseo de la Castellana, 115, es uno de los principales responsables de esta tendencia.
Tras ganar el premio a la Mejor Torrija de Madrid en 2025, los hermanos Sergio y Roberto Hernández han empezado el 2026 logrando el tercer puesto en el I Campeonato a la Mejor Torrija del Mundo celebrado en Madrid Fusión Pastry.
Históricamente, la torrija aparece en documentos del siglo XV como un alimento para favorecer la recuperación de las mujeres tras el parto.
Su vinculación con la Cuaresma llegó más tarde, debido a que sus ingredientes (pan, leche y huevos) permitían cumplir con la abstinencia de carne aportando la energía necesaria.
Hoy, la temporada comienza oficialmente tras el Entierro de la Sardina. Aunque los días de mayor consumo son el Jueves y Viernes Santo, desde mediados de marzo ya es habitual encontrarlas en las vitrinas madrileñas, una costumbre que se mantiene especialmente cuando la Semana Santa cae entrada la primavera.
La técnica de Latasia: remojo y caramelizado
La propuesta de Sergio Hernández se diferencia de la receta clásica en que no utiliza la fritura. El proceso se centra en la textura y el sabor del lácteo:
- El pan: Utilizan un brioche artesano que se empapa durante 24 horas en una mezcla de nata, leche entera de Priégola, huevos camperos y vainilla Bourbon.
- El acabado: En lugar de pasar por aceite, la torrija se tuesta en la sartén con mantequilla y azúcar. Esto crea una capa exterior caramelizada que protege un interior muy cremoso.
Receta para elaborar la torrija de Latasia (20 unidades)
Esta es la metodología que siguen en el restaurante para las 80 unidades que sirven semanalmente:
Ingredientes: 4 barras de pan brioche, 1 litro de nata, 1 litro de leche, 10 huevos camperos, 400g de azúcar y 3 vainas de vainilla.
- Preparación: Se mezclan los líquidos con el azúcar y las semillas de vainilla.
- Infusión: Se corta el pan en raciones sin corteza y se deja empapar bien (mínimo 30 minutos por lado, aunque en el restaurante llega al día completo en frío).
- Finalización: Se carameliza en una sartén con mantequilla y azúcar hasta que dore. Se suele servir con helado de caramelo salado para equilibrar el dulce.
El panorama de la torrija en Madrid en 2026
El tercer puesto de Latasia en Madrid Fusión convive con otros nombres destacados del sector. Villaroy’s, en Chamberí, se hizo con el primer puesto del campeonato mundial este enero, mientras que establecimientos como Formentor o el Catering Isabel Maestre siguen siendo las referencias para quienes buscan el sabor tradicional de limón y canela.
En el ámbito de la innovación, el obrador Nude Cake destaca con sus versiones horneadas con caramelo de violeta.
Datos de interés: Latasia Casa de Comidas
- Dirección: Paseo de la Castellana, 115, Madrid.
- Contacto: 915 55 93 33 | Web: /eswww.latasia.es
- Horarios: martes a sábado de 13:30h a 16:00h y de 20:00h a 23:00h.
- Servicio: cuentan con opción de venta a distancia a través de su página web.
