Con 'Torrente Presidente' en camino, Santiago Segura suma taquillazos a su fortuna: el director posee un castillo y un piso de un millón de euros

Tras más de 30 años de trayectoria en la industria cinematográfica, Santiago Segura se ha consolidado como una de las figuras más conocidas de nuestro país. El actor y director español se encuentra sin duda en el ranking de los más queridos por los espectadores madrileños, y es que aunque esta variable no puede medirse, lo que sí que se puede cuantificar son las grandes cantidades de dinero y propiedades que posee en consecuencia.

'Torrente Presidente' y otros éxitos

Dando el salto de la mano de Álex de la Iglesia con su papel en 'El día de la Bestia', Santiago Segura alcanzó el estrellato gracias a la saga de películas 'Torrente'. Hoy, doce años después de su último estreno con 'Torrente 5: Operación Eurovegas' (2014), la sexta entrega de este peculiar personaje llega a los cines en un estreno inusual rodeado de secretismo, sin imágenes, ni tráiler.

Cartel de 'Torrente Presidente' (2026) / eCartelera

Si con las cinco entregas anteriores, Santiago Segura recaudó más de 80 millones de euros en cines, 'Torrente Presidente' ya apunta como candidato para ser uno de los taquillazos del año. Si a esto sumamos las cinco películas de la saga 'Padre no hay más que uno' que el director español estrenó entre 2019 y 2025, no es de extrañar que Segura haya terminado por amasar una pequeña fortuna.

Cartel 'Padre no hay mas que uno 5' / eCartelera

Un castillo de 700 años y un piso de un millón de euros

En efecto, el productor y director es dueño de un castillo/fortaleza de más de 700 años en Pedraza, Segovia, aunque no, no vive en él. Tras una inversión de casi 5 millones de euros, Santiago Segura adquiría esta propiedad junto al productor Luis Álvarez y al conocido humorista José Mota. Pensado para ser utilizado como set de rodaje, este castillo también acoge en sus periodos de barbecho, la celebración de actividades culturales.

El castillo supuso una inversión de 5 millones de euros junto a Luis Álvarez y José Mota / Life Gourmet Catering

Aunque se ha decantado por una residencia menos medieval, la vivienda habitual de Santiago Segura situado en un exclusivo barrio en pleno centro de la capital no se queda atrás en cuanto a lujo. Con doscientos metros cuadrados y un coste de alrededor de un millón de euros, el piso situado en el barrio Conde Duque, ha sido propiedad del actor prácticamente durante toda su carrera.

Situado cerca de la Gran Vía, el director comparte este inmueble con su mujer, María Amaro, y sus dos hijas, Calma y Sirena. Aunque Santiago es muy celoso de su intimidad, viviendo con dos niñas de 17 y 11 años, los recuerdos y momentos compartidos sin duda formarán parte de la decoración del que considera su hogar.

Lo que sí hemos podido ver es su rincón de trabajo. El artista compartía en sus redes una imagen en la que se podía observar una oficina con estanterías hasta el techo repletas de libros, estatuillas y colecciones de cómics. Con una mesa repleta de folios y anotaciones, resulta inevitable preguntarse, ¿será este el lugar donde Santiago da vida a Torrente, o Javier García?