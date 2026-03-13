Spark Island trae a X-Madrid un concepto de ocio único: Prison Island, un juego internacional con desafíos físicos y mentales

El pasado 11 de marzo, el espacio comercial y de ocio del Grupo MERLIN Propertires, X-Madrid, inauguraba el innovador establecimiento de entretenimiento Spark Island. Con el action game internacional Prision Island, X-Madrid promete revolucionar la forma en que los madrileños trabajan en equipo, planteando retos físicos, mentales y tecnológicos a sus jugadores.

El juego Prision Island, disponible para todos los públicos a partir de 9 años, se presenta como una actividad de ocio y aventura interactiva que va más allá de un juego cualquiera. Divididos en equipos de 2 a 5 personas, los jugadores enfrentan 27 celdas temáticas, cada una con diferentes desafíos que pretenden poner a prueba su lógica, coordinación, memoria, agilidad y resistencia.

Jugadores / X-Madrid Spark Island

Sin un recorrido lineal, la experiencia depende enteramente de las decisiones del usuario, que decide que pruebas afrontar, en qué orden, e incluso cuántas veces repetirlas para maximizar su puntuación. Así, la estrategia, la gestión del tiempo y la toma de decisiones son elementos esenciales en cada partida. Capaz de acoger a más de 100 jugadores de forma simultánea, la experiencia no solo está diseñada para activar la colaboración, sino para garantizar un entorno inmersivo capaz de acoger a múltiples equipos compitiendo al mismo tiempo.

Un fenómeno global que aterriza en X-Madrid

Aunque Prision Island nació en Suecia, ya cuenta con 104 centros en 24 países, consolidándose como uno de los formatos de ocio con mayor crecimiento internacional. En varios países ya se celebran incluso competiciones y rankings oficiales, reforzando su carácter competitivo y la creación de una comunidad global entre jugadores. Así, esta propuesta intergeneracional, se presenta como el plan perfecto para grupos de amigos, familias o incluso eventos corporativos.

Esta propuesta intergeneracional, se presenta como el plan perfecto para grupos de amigos, familias o incluso eventos corporativos / X-Madrid Spark Island

Su precio oscila entre los 18 y los 29 euros por persona en función de la duración (que puede variar entre una y dos horas de juego) y con un ligero incremento los fines de semana. Las entradas pueden reservarse con antelación a través de la página web Spark Island donde también se ofertan paquetes especiales de cumpleaños, o despedidas de solteros.

X-Madrid: el espacio perfecto para la innovación en ocio

Situado en la planta baja de X-Madrid, Spark Island contará con un espacio de más de 550 metros cuadrados. Con un posicionamiento innovador, experiencial y diferencial, este concepto exclusivo ha encontrado en X-Madrid un centro que encaja a la perfección con la filosofía de la marca: ofrecer ocio activo, social y competitivo de nueva generación.