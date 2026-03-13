El sol continúa en la capital, pero la Aemet alerta a Madrid: así serán las temperaturas este fin de semana

El sol en Madrid ha vuelto para quedarse gracias al anticiclón que se ha instalado en Madrid. Tras días de tiempo adverso parece que vuelve el tiempo primaveral, de acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Pero, ojo, porque las temperaturas van a descender notablemente.

Esta semana comenzó con fuertes precipitaciones, viento y avisos amarillos por nieve en la Sierra. Sin duda, han sido unos días de muchos cambios que todavía no han terminado. Ha llegado el sol y el calor, pero no por mucho.

Cielo despejado en la capital

La Aemet espera que este fin de semana sea soleado con un día de sábado, 14 de marzo, marcado por el sol durante todo el día, aunque con el cielo un poco nuboso, y un domingo, 15 de marzo, con el cielo estará nuboso durante toda la jornada.

La previsión de la Aemet para la montaña es bastante diferente: durante el día de sábado el estado del cielo estará predominado por cielos muy nubosos o cubiertos, con visibilidad localmente reducida, tendiendo a disminuir al final del día con unas precipitaciones débiles o localmente moderadas, más probables e intensas de madrugada. El día de domingo será más tranquilo, nuboso y con probables lluvias débiles.

Bajada de las temperaturas

Con motivo de la entrada de una vaguada en la Península Ibérica por el noroeste, una masa de aire frío será la culpable de la bajada de temperaturas del fin de semana. En la capital los termómetros descienden el día de sábado hasta los 12 grados de temperatura máxima y 8 grados de mínima y domingo suben hasta los 15 grados de máxima y los 9 grados de mínima.

En la Sierra también se notarán las bajadas de las temperaturas, más notables en las máximas que producirán heladas débiles, localmente moderadas en cotas altas. En Somosierra, las temperaturas serán de entre 4 grados de temperatura máxima y 1 grado de mínima y en Guadarrama la máxima será de 9 grados y las mínimas de 4 grados.

El domingo todavía más frío en Somosierra, día en el que las mínimas alcanzarán los 0 grados, mientras que las máximas se mantendrán en los 4 grados. En Guadarrama domingo hará algo más de calor, ya que las máximas ascenderán hasta los 11 grados. Habrá que visitar la capital este fin de semana para disfrutar del sol.