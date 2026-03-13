Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ruta por los caminos medievales que aún cruzan la Sierra de Guadarrama

Una ruta interpretativa del Parque Nacional recorre antiguos caminos utilizados durante siglos para atravesar estas montañas

Este es el Valle de la Fuenfría.

Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

En la Sierra de Madrid hay caminos que recogen cientos de años de historia. Entre bosques y un entorno natural, hay una ruta que recorre los antiguos senderos en los que están las huellas de nuestros ancestros. Y con la llegada del buen tiempo, no hay un plan más perfecto para hacer en la Comunidad de Madrid.

El valle de la Fuenfría, en el término municipal de Cercedilla, es uno de los lugares donde mejor se puede entender cómo se atravesaba la Sierra de Guadarrama antes de la llegada de las carreteras modernas. Durante siglos, este paso natural fue utilizado para cruzar de un lado a otro de la sierra, y tras de sí deja una red de caminos que aún hoy siguen marcando el paisaje.

Un plan para aprender

La actividad “Los caminos de la Historia” propone recorrer parte de estos antiguos trazados siguiendo las huellas de quienes los utilizaron durante generaciones. Pastores, viajeros y comerciantes caminaron por estas sendas que conectaban valles y puertos de montaña, convirtiendo el valle de la Fuenfría en uno de los pasos históricos más importantes de la sierra.

El recorrido se plantea como una senda interpretativa lineal de unos cinco kilómetros, con una duración aproximada de dos horas y media y dificultad media. A lo largo del camino se explican los distintos usos que han tenido estos itinerarios a lo largo del tiempo y cómo reflejan la evolución de la relación entre las personas y la naturaleza en este territorio de montaña.

Disfruta de la naturaleza en familia

La actividad está dirigida al público general a partir de 10 años y se realiza en grupos reducidos de un máximo de 12 personas por educador, lo que permite seguir el recorrido con explicaciones detalladas sobre el paisaje y la historia de estos caminos.

La cita está programada para el sábado 14 de marzo a las 10:30 horas, con inscripción previa hasta el 12 de marzo a las 12:00 horas. El punto exacto de encuentro se facilita tras la confirmación de la participación, aunque el recorrido se desarrolla en el entorno del valle de la Fuenfría, en Cercedilla.

Recorrer estos senderos permite entender en primera persona cómo el paisaje de la sierra ha formado parte de los siglos de historia, entre caminos que siguen en el relieve natural de la montaña y que mantienen viva la memoria de los antiguos desplazamientos entre valles y puertos en la Sierra de Guadarrama. Es un plan perfecto para hacer con familia: aprender en un entorno natural mientras haces ejercicio. Y más si hace buen tiempo.

