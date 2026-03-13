Así puedes visitar gratis los rincones más emblemáticos de la capital: vuelve una nueva edición de Pasea Madrid

No es un secreto. La capital está repleta de emblemáticos lugares que ver y descubrir. Ya sean monumentos, calles o emplazamientos históricos, pasear por Madrid significa meterse de lleno en los recuerdos de una ciudad repleta de memorias.

Y es que, si se pudiese medir el interés que suscitan el patrimonio cultural y natural de Madrid, un buen termómetro podría ser la rapidez con la que se agotan las entradas para Pasea Madrid, el programa de visitas guiadas del Ayuntamiento de la capital con las que da a conocer algunos de sus espacios históricos.

Lo mejor, es que tiene fecha de vuelta para este 2026: el 18 de marzo se abre el plazo de reservas. Como en ocasiones anteriores, el acceso a la plataforma de reservas será escalonado respondiendo a criterios de edad. Eso sí, si te quedas sin entradas, no te preocupes, pues la iniciativa se convoca en varias ocasiones a lo largo del año.

Todos los espacios que se podrán visitar en Pasea Madrid

De momento no se han dado a conocer las visitas guiadas ni los itinerarios temáticos de esta primera edición de 2026, pero en ocasiones anteriores se han repetido localizaciones como el búnker del Capricho, el Pabellón de los Hexágonos, el Monumento a Alfonso XII, la Quinta de la Fuente del Berro y paseos para conocer el patrimonio de cada distrito.

¿Dónde consigo las entradas?

El 18 de marzo se abrirá la plataforma de reservas para las visitas destinadas a mayores de 65 años a partir de las 10:00. No será hasta las 12:00 cuando se abran las inscripciones a las visitas para todos los públicos a través de este enlace.

No es necesario registrarse previamente para solicitar plaza, pero sí se pide a los solicitantes rellenar un formulario con los siguientes datos: nombre y dos apellidos, número de DNI, NIE o pasaporte, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Entre los requisitos establecidos también se especifica que solo es posible registrarse en cada temática una única vez y hasta un máximo de tres diferentes.

Una vez completada la inscripción y compradas las entradas, los más rápidos recibirán un justificante por correo electrónico, indicando el nombre de la visita, fecha, hora, punto de encuentro y sus datos personales proporcionados. Aquí también se encuentra la opción de cancelar la reserva en caso de no poder acudir finalmente a la cita.