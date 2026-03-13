TRANSPORTES
Problemas en la alta velocidad: hasta una hora de retraso en trenes de Madrid a la Comunidad Valenciana
La avería en la base de Fuencarral afecta a los trenes que salen de Chamartín, causando demoras significativas en servicios como el AVE Madrid-Valencia y el Madrid-Alicante
Nueva mañana de problemas en la alta velocidad. Varios trenes de larga distancia que debían hacer su trayecto Madrid-Comunidad Valenciana sufren retrasos en la mañana de este viernes a causa de una incidencia en la base de Fuencarral que dificulta la salida de los convoys, según ha informado Adif.
La incidencia afecta a los trenes que efectúan su salida desde Chamartín. En concreto, algunos de los transportes afectados son el AVE 05072 que une Madrid con Valencia, que acumula un retraso superior a la hora, y o el AVE 05072 de Madrid a Alicante, que viaja con más de 40 minutos de retraso.
Tu tren de Renfe, en directo
Para facilitar la localización de los trenes de larga y media distancia, Renfe tiene un buscador en directo que posiciona a sus convoys en tiempo real. Puedes consultar el visor aquí
- Del Metropolitano a Ponzano: Koke, Griezmann, Llorente y Lenglet celebran la victoria ante el Tottenham visitando la mítica cervecería El Doble
- Los 100 mejores colegios de España en 2026: Madrid destaca en educación privada e internacional según Forbes
- Los madrileños se resignan ante la subida del precio de los carburantes: 'Quitaremos dinero de otro sitio para poder movernos
- El Ayuntamiento de Madrid 'miente' sobre el cambio anunciado para el cantón de Montecarmelo, lamentan los vecinos
- Una habitación por 200.000 euros: el hotel de Madrid con cientos de propietarios abre en Valdebebas
- La Comunidad de Madrid ofrece 350.000 nuevas plazas para disfrutar de la jubilación: cómo inscribirse en las Rutas Culturales del Imserso
- Los tres colegios públicos que destacan en el ranking de los 100 mejores de Madrid: bilingüismo, innovación e inclusión
- La Comunidad de Madrid avanza en la ampliación del Metro hacia Madrid Nuevo Norte y presenta cinco alternativas: la preferida, prolongar la Línea 1