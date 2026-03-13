Problemas en la alta velocidad: hasta una hora de retraso en trenes de Madrid a la Comunidad Valenciana

Nueva mañana de problemas en la alta velocidad. Varios trenes de larga distancia que debían hacer su trayecto Madrid-Comunidad Valenciana sufren retrasos en la mañana de este viernes a causa de una incidencia en la base de Fuencarral que dificulta la salida de los convoys, según ha informado Adif.

La incidencia afecta a los trenes que efectúan su salida desde Chamartín. En concreto, algunos de los transportes afectados son el AVE 05072 que une Madrid con Valencia, que acumula un retraso superior a la hora, y o el AVE 05072 de Madrid a Alicante, que viaja con más de 40 minutos de retraso.

Para facilitar la localización de los trenes de larga y media distancia, Renfe tiene un buscador en directo que posiciona a sus convoys en tiempo real. Puedes consultar el visor aquí