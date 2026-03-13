Los espectadores de Madrid, sorprendidos con 'Torrente Presidente': "Se mete con todos, sobre todo con Pedro Sánchez"

El estreno de la sexta entrega de la saga Torrente ha confirmado lo que muchos ya sospechaban: la política es el eje vertebrador de esta nueva etapa del personaje. Tras el primer pase de las 16:00 horas en la Comunidad de Madrid, los micrófonos de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA han recogido una sensación de sorpresa generalizada ante la agresividad cómica del guion. Los madrileños que han acudido a esta cita inaugural destacan que la película no se anda con rodeos a la hora de señalar a los líderes actuales.

Una sátira sin filtros contra el Gobierno

La reacción a pie de calle no deja lugar a dudas sobre quién es el principal blanco de las burlas. "Se está metiendo mucho con la política, con todos. Con Pedro Sánchez sobre todo", comentaba una espectadora al abandonar la sala. Para los asistentes, la cinta traspasa los límites habituales de la comedia nacional para entrar en un terreno de crítica frontal.

Esta fijación de Santiago Segura con la figura del presidente no es nueva. El cineasta ya ha mostrado en el pasado su disposición a cuestionar al jefe del Ejecutivo de forma pública. En junio de 2025, durante una visita al programa El Hormiguero, Segura no dudó en utilizar la figura de Sánchez para ilustrar una anécdota familiar sobre su hija menor, Sirena. El cineasta relató cómo la pequeña, tras una travesura, negaba los hechos con determinación: "Sirena era muy mentirosa. Rollo Pedro Sánchez, o sea, mentiras flagrantes", llegó a decir en horario de máxima audiencia.

El veredicto de los madrileños: "Ha dicho de todo"

A pesar de que el director evitó los pases de prensa previos como una "deferencia" hacia sus seguidores, el público ha captado rápidamente el mensaje. Un espectador aseguraba a El Periódico de España que la película es un reflejo del malestar social: "Ha sido respetuoso, entre comillas, pero ha dicho de todo. Lo que ha expuesto ha sido un espejo para todos los lugares de España y todos los partidos políticos".

La inclusión de personajes que parodian a figuras como Echenique —con la participación de Vito Quiles— o la aparición de Mariano Rajoy han sido los momentos más comentados en los pasillos del Plaza Loranca 2. Los madrileños destacan que, más allá de la carcajada, hay una intención clara de ridiculizar el sistema político actual.

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La expectación por ver cómo Torrente se desenvuelve en el escenario político de 2026 ha llenado las salas del sur de Madrid. Con 22 sesiones programadas para este viernes 13, la ocupación ha superado el 80% de su capacidad desde el primer pase. Los testimonios recogidos por este diario coinciden en que la película es necesaria en el clima actual: "Es para todo el mundo; quien no la entienda, el problema es suyo", sentenciaba un joven a la salida.