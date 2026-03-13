Más allá de Villa, Gil Marín y Cerezo: quién es quién en el renovado Consejo de Administración del Atlético de Apollo

La nueva era del Atlético de Madrid ya ha comenzado. Apollo Sports Capital (ASC), la división global de inversión deportiva del fondo estadounidense Apollo, formalizó este jueves su entrada como accionista mayoritario y propietario mayoritario del club. Tras casi 40 años bajo el mando de la familia Gil, el cambio de manos ya es un hecho tras la constitución de un nuevo Consejo de Administración.

Estará formado por 11 miembros, de los cuáles cinco serán representantes del propio fondo. Estos son, uno por uno, los integrantes de la nueva dirección del Atlético:

Los ya conocidos

Enrique Cerezo (Presidente)

Nacido en Madrid en 1948, es conocido tanto por su trayectoria en el cine como por su larga vinculación con el Atlético de Madrid. Productor cinematográfico y propietario de la compañía Video Mercury Films, llegó al club en 1987 como vicepresidente de Jesús Gil y asumió la presidencia en 2003. Bajo su mandato, tras la llegada de Simeone en 2012, el club rojiblanco ha vivido una de sus etapas más exitosas, con títulos nacionales e internacionales y la consolidación del club como potencia europea.

Miguel Ángel Gil Marín (Consejero delegado)

Hijo del histórico presidente Jesús Gil, nació en Madrid en 1963 y ha sido uno de los principales gestores del Atlético desde los años noventa. Como consejero delegado, puesto que ocupa desde la muerte de su padre, ha liderado la transformación económica e institucional del club, incluyendo la construcción del actual estadio Metropolitano y la expansión internacional del Atlético, de la mano durante los últimos 14 años de Simeone. Tras la entrada del fondo Apollo como accionista mayoritario, continuará al frente de la gestión ejecutiva del club.

Miguel Ángel Gil Marín (i) y Enrique Cerezo (c) junto a Robert Givone, de Apollo. / ATLÉTICO DE MADRID

Pablo Jiménez de Parga (Secretario del Consejo)

Jurista español con una larga trayectoria en derecho mercantil y gobierno corporativo. Ha ocupado distintos cargos institucionales y empresariales y ejerce desde 2015 como secretario del Consejo de Administración del Atlético, encargándose de garantizar el correcto funcionamiento legal y administrativo del órgano directivo.

Los cinco de Apollo

Robert Givone

Fue tenista profesional en la década de los 90, alcanzando el puesto 347 del ránking ATP, pero su nombre empezó a sonar después de la retirada. Es uno de los principales socios del fondo de inversión estadounidense Apollo y uno de los responsables de su división deportiva, Apollo Sports Capital. Ha sido una figura clave en la operación por la que Apollo adquirió la mayoría accionarial del Atlético y cuenta con amplia experiencia en capital privado e inversiones internacionales.

Tristram Leach

Ejecutivo del ámbito financiero ligado a Apollo Sports Capital, del cual es co-director de crédito para Europa. Su trayectoria se ha desarrollado en inversiones estratégicas en deporte y entretenimiento, y son conocidas sus apuestas por la inteligencia artificial, la defensa y las infraestructuras estratégicas que han ayudado al fondo a crecer.

Sam Porter

Otra figura clave para entender el desembarco de Apollo, del que es director de estrategia, en el Atlético. Ejecutivo vinculado al proyecto estratégico de desarrollo del club, especialmente al complejo de la futura Ciudad del Deporte que el Atlético ya está construyendo junto al estadio Metropolitano. Entró en ASC en 2022 y lidera la estrategia encargada de invertir 2,5 billones de dólares en proyectos deportivos.

Javier Valle

Alto ejecutivo en Apollo Global Management, donde ejerce de Managing Director en el equipo de Hybrid Equity, centrado en el ámbito de la inversión y los negocios corporativos. Su perfil está vinculado a la gestión financiera y al asesoramiento estratégico en operaciones empresariales.

Antonio Vázquez-Guillén

Abogado y socio del despacho internacional A&O Shearman, especializado en derecho corporativo y operaciones de inversión. Su firma asesoró a Apollo en la compra de la participación mayoritaria del Atlético, lo que explica su incorporación al consejo como experto legal en operaciones financieras y societarias.

Dos de Quantum y uno de Ares

Antoine Bonnier

Directivo empresarial nacido en 1983 y formado en ESCP Europe Business School. Es director general de Quantum Pacific (UK) LLP, el fondo inversor del empresario Idan Ofer que posee una participación relevante, aunque ahora venida a menos, en el Atlético. Su trayectoria está vinculada al sector financiero y energético, con presencia en consejos de empresas como OPC Energy o Primus Green Energy.

Los jugadores del Atlético celebran un gol en el Matropolitano. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Amit Singh

Directivo también del fondo Quantum Pacific, segundo mayor accionista en la actualidad del Atlético. Con experiencia en inversiones internacionales y gestión de activos, su papel está ligado a la supervisión estratégica y financiera del club.

Jim Miller

Directivo relacionado con el fondo Ares Management, otro de los inversores institucionales que participa en el accionariado del Atlético. Especializado en financiación y capital privado, aporta al consejo experiencia en gestión financiera y estructuras de inversión en grandes proyectos empresariales y deportivos.

La sorpresa de Villa, el toque futbolero

David Villa

Noticias relacionadas

David Villa, nuevo miembro del Consejo de Administración del Atlético de Madrid. / ATM

Leyenda del fútbol español, campeón del mundo en 2010 y máximo goleador histórico de la selección española. Jugó en el Atlético en la temporada 2013-14, en la que el club conquistó la Liga y alcanzó la final de la Champions. Tras su retirada ha desarrollado proyectos empresariales en el fútbol a través de DV7 Group, centrado en academias y desarrollo deportivo internacional.